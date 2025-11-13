Bamako — La Conférence épiscopale du Mali a annoncé avoir décidé d'annuler le 54e pèlerinage national à Kita en raison des difficultés de transport et du manque de carburant, provoqués par le blocus imposé par les djihadistes du JNIM autour de la capitale Bamako.

« Chers frères et soeurs, comme chaque année, notre Église se prépare avec ferveur à vivre le pèlerinage national au sanctuaire marial de Kita, moment privilégié de foi, de communion fraternelle et d'offrande de prière pour notre pays », peut-on lire dans le communiqué signé par Mgr Jonas Dembélé, évêque de Kayes, président de la Conférence épiscopale du Mali.

« Cependant, face à la situation actuelle de notre nation, en particulier aux difficultés liées aux déplacements des pèlerins, provoquées par le manque d'approvisionnement régulier en carburant, après mûre réflexion, les évêques ont décidé d'annuler le pèlerinage national de 2025 ». Cette décision, poursuit Mgr Dembélé, fruit de la prière et du sens des responsabilités, exprime la préoccupation pastorale des évêques pour le bien de tout le peuple de Dieu.

La Conférence épiscopale invite toutefois les fidèles « à vivre un temps de prière et de communion spirituelle avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Mali, pendant la période prévue pour le pèlerinage », en espérant que « la prière fervente de chacun soit une intercession pour la paix, la cohésion et la prospérité de notre pays ».

Le JNIM (Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, « Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ») menace depuis longtemps l'approvisionnement en carburant de la capitale Bamako et d'autres villes du Mali (voir Fides 30/10/2025). Le groupe djihadiste mène également des attaques contre des centres urbains tels que Kati et Kita et continue de perpétrer de multiples enlèvements d'étrangers.

Malgré la grave insécurité, le BAMEX (Bamako Expo Fair) 2025, le premier salon de l'armement organisé au Mali, s'est ouvert hier, 11 novembre, à Bamako. Cet événement, qui a vu une forte participation des industries militaires turques (il a été organisé par une société turque spécialisée dans ce type d'événements), a accueilli des délégations venues du Niger, du Burkina Faso, de la République du Congo, du Togo, du Ghana, du Nigeria, de la Libye, du Maroc, du Soudan et d'Iran.