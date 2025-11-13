Kenya: Rome, Manille, Nairobi - La « longue marche » de Nilda Castro, entre diplomatie et mission

L'image classique du missionnaire catholique reste celle d'une personne motivée et animée par la foi qui quitte son foyer pour se rendre dans un lieu lointain, pour ne jamais revenir, ou revenir rarement, se consacrant entièrement à l'épanouissement de l'Église dans un pays étranger. Ce type de missionnaires existe encore.

De même, le « stéréotype » d'une religieuse qui assiste un prélat est souvent lié à la « gestion de la maison ».

Au cours d'un récent voyage pour réaliser des reportages dans plusieurs pays africains, j'ai rencontré de merveilleux exemples de nouvelles formes de mission parmi les membres consacrés du Mouvement des Focolari, et une focolarine consacrée qui renverse l'image anonyme de la religieuse « sans nom ».

Il s'agit de la Philippine Nilda Castro, une focolarine dont la carrière entre Rome et Manille témoigne de la portée missionnaire du mouvement fondé par Chiara Lubich.

Diplomatie vaticane

Nilda Castro a suivi une formation de deux ans en Italie, puis est retournée aux Philippines pour « construire le mouvement » pendant six ans.

Elle est revenue à Rome en tant que traductrice anglaise pour une organisation ecclésiastique. Puis Chiara Lubich lui a demandé d'aider l'archevêque Giovanni Cheli, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies (ONU) à New York, qui revenait à Rome en 1986 pour prendre la tête du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, absorbé en 2017 par le Dicastere pour le service du développement humain intégral. Le cardinal Cheli cherchait une personne qui puisse l'aider et qui parle couramment l'anglais.

Il convient de rappeler que l'archevêque Cheli a été un protagoniste de la diplomatie du pape Jean-Paul II, aux côtés des cardinaux Agostino Casaroli, Renato Martino, Luigi Poggi et Achille Silvestrini, dans le travail en coulisses visant à obtenir de l'espace et à protéger les catholiques dans les pays communistes pendant la guerre froide.

Parmi les exemples illustrant le rôle joué par Cheli, on peut citer sa visite, fin 1968, à l'évêque grec-catholique roumain Iuliu Hossu, emprisonné par les communistes après que ceux-ci eurent interdit l'Église qu'il dirigeait, afin de lui offrir la possibilité de quitter le pays, avec l'accord du gouvernement, et d'être créé cardinal. Comme Hossu ne voulait pas abandonner son combat de dix ans pour légaliser son Église hors-la-loi, le pape Paul VI le nomma cardinal in pectore.

Cheli eut plus de succès en Hongrie en 1971 lorsqu'il ramena à Rome, au nom du Saint-Siège (en collaboration avec le gouvernement des États-Unis pour la mise en oeuvre des accords d'Helsinki), le cardinal archevêque József Mindszenty, mettant ainsi fin à la « question Mindszenty ». Par la suite, il s'est imposé comme le plus fervent détracteur du Saint-Siège contre l'invasion américaine de l'Irak.

La collaboration de Nilda Castro s'est avérée particulièrement utile au diplomate, notamment en raison de ses compétences en mathématiques et en informatique : l'un des objectifs de Cheli était d'introduire au Vatican la technologie qu'il utilisait à New York. Après avoir mis à jour ses compétences, elle aida le Dicastère pontifical à renforcer ses systèmes informatiques. Elle travailla avec Cheli jusqu'à sa retraite en 1998, quelques mois après sa nomination au rang de cardinal.

« L'appartement du cardinal Cheli était très proche de notre bureau et il nous invitait souvent à déjeuner : c'était une personne très gentille et cordiale ! », se souvient aujourd'hui Nilda Castro.

Elle a ensuite collaboré avec trois autres cardinaux : Stephen Hamao (qui a enseigné le latin au prince japonais et futur empereur Akihito), Renato Martino et Antonio Vegliò, sous la direction desquels elle a assumé un rôle de premier plan dans la section du Conseil pontifical chargée des aéroports et des déplacements aériens. Il n'était pas rare que Mme Castro représente le Vatican lors des réunions intergouvernementales convoquées par l'ONU.

En 2013, « on m'a demandé de retourner aux Philippines parce que le Mouvement des Focolari avait besoin d'aide » dans le cadre du centre de coordination d'une zone qui comprenait Manille. À cette époque, Castro s'est particulièrement occupée des questions relatives à la formation spirituelle des différentes branches des Focolari.

Bien qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, deux nonces successifs à Manille ont demandé à Castro de poursuivre son service à la Nonciature : elle a collaboré avec les archevêques Giuseppe Pinto et Gabriele Caccia (actuel observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU) dans la gestion du travail, des réunions et de la communication de la nonciature.

Qu'a-t-elle contribué à réaliser ? « Je ne parle pas de ces choses », dit-elle en haussant les épaules, avouant que sa familiarité avec les processus et les procédures romains était appréciée par les nonces.

Depuis que l'archevêque Caccia s'est installé à New York en 2019, Castro s'est consacrée à 100 % au mouvement des Focolari, vivant à Mariapoli Pace, une « petite ville dédiée à l'amour » où résident plus de 100 personnes : 5 communautés de femmes, 3 d'hommes, de jeunes adultes, de prêtres et de séminaristes et de familles.

« Chiara [Lubich] avait dans son coeur le désir de créer quelque chose qui témoigne de ce à quoi ressemblerait une société si tout le monde vivait simplement l'Évangile. Sa vision était celle d'une ville où la seule loi serait l'amour », explique Nilda Castro. Elle poursuit : « Jésus est présent parmi nous. Ainsi, quiconque vient à Mariapolis Pace devrait percevoir sa présence et savoir que les personnes qui y vivent s'aiment ».

Dialogue interreligieux

Chiara Lubich s'est liée d'amitié avec Nikkyo Niwano, fondateur du mouvement bouddhiste japonais Rissho Kosei-Kai. Tous deux ont reçu le prix Templeton pour leurs intuitions en matière de religion. Lorsqu'il l'invita à Tokyo, elle en profita pour visiter Hong Kong, Taïwan, la Corée et les Philippines où, selon Castro, elle partagea son impression que les chrétiens devaient faire davantage pour connaître les religions asiatiques.

Chiara Lubich fonda ainsi une école consacrée au bouddhisme et au shintoïsme. Aujourd'hui, cette école est un centre de formation qui enseigne et prépare ses membres au dialogue interreligieux.

Les petites villes de l'amour, les centres Mariapolis des Focolari, continuent d'exister dans trois endroits : à l'extérieur de Manille (Mariapolis Pace), à la périphérie de Nairobi (Mariapolis Piero) et en Côte d'Ivoire (Mariapolis Victoria).

Parcours « transnationaux »

Le parcours de Nilda Castro est assez unique, mais il n'est pas rare d'entendre d'autres histoires fascinantes de mission qui, par exemple, ont conduit une focolarine diplômée en soins infirmiers, Triphonie Barumwete, du Burundi au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Italie et au Kenya au cours des 30 dernières années.

Ou encore de rencontrer un focolarino né au Cameroun, Marcellus Nkafu Nkeze, dont la formation a commencé en Italie et l'a ensuite conduit en Suisse, où il a été instructeur spirituel ; au Soudan du Sud et au Kenya, où il a géré l'aide humanitaire ; au Burundi, où il a aidé les malades du sida ; puis de nouveau au Cameroun, où il coordonne les activités des Focolari en Afrique centrale, tout en gérant une célèbre librairie religieuse à Douala.

En passant d'une mission à l'autre, les membres consacrés des Focolari restent fidèles à leur engagement de réaliser les paroles de Jésus : « Que tous soient un » (Jean 17,21). L'unité et le dialogue sont au coeur de la raison d'être des Focolari, depuis que Chiara Lubich a fondé ce mouvement laïc pendant la Seconde Guerre mondiale à Trente, en Italie. (Il a fallu plusieurs années, dans les années 1950, pour que le Saint-Siège décide que le mouvement n'était pas hérétique, comme le montre le film « L'amour vainc tout ». Il a fallu dix ans supplémentaires pour obtenir l'approbation totale, finalement accordée par le pape Paul VI).

Les membres traversent les frontières pour fonder, cultiver et fertiliser des communautés, et se déplacent entre des mondes différents, entre des emplois qui exigent des compétences extrêmement diverses.

*Victor Gaetan est correspondant principal du National Catholic Register et couvre les affaires internationales. Il écrit également pour le magazine Foreign Affairs et a contribué au Catholic News Service. Il est l'auteur du livre God's Diplomats : Pope Francis, Vatican Diplomacy, and America's Armageddon (Rowman & Littlefield, 2021) réédité en livre de poche en juillet 2023. Son site web est VictorGaetan.org.