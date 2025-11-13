Congo-Brazzaville: Compétition musicale - 15 artistes pour un concours de chant jeune talent

Intitulé «Vision 2010», ce concours organisé par Samda Studio, une branche de l'organisation non gouvernementale (ONG) Samda Congo, est coordonné par Damase Bouozock. Il sera lancé le 7 décembre pour une durée de quatre dimanches.

En prélude à la tenue de ce concours, le comité d'organisation coordonné par Damase Bouozock, animera une conférence de presse le 15 novembre pour circonscrire l'événement. En attendant celle-ci, le secrétaire général de l'ONG Samda Congo, Bernard Bitanda, a annoncé aux Dépêches de Brazzaville que le concours de chant jeune talent intitulé « Vision 2010 », mettra aux prises quinze artistes de 23 ans moyenne d'âge pour du semi live.

Le concours se déroulera par prime et élimination directe par le jury, les 7, 14, 21 et 28 décembre prochain au cercle culturel Sony Labou Tansi. Bien auparavant, un casting est prévu pour les 18, 19 et 20 novembre au site du concours, notamment le cercle culturel Sony Labou Tansi, à 10h du matin. Il est prévu au finish, la production d'un maxi single et d'un clip professionnel.

Le secrétaire général de l'ONG Samda Congo, Bernard Bitanda, a exprimé sa joie de voir leur structure organiser un tel événement. « Nous sommes ravis de partager notre vision avec les mélomanes congolais. Nous remercions le ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, ainsi que Airtel Congo pour leur appui indéfectible. Nous disons alors «Vision 2020», ensemble pour la promotion de la culture congolaise », a-t-il déclaré.