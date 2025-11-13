Congo-Brazzaville: Coopération interparlementaire - Le pays et l'Afrique du sud réaffirment leur volonté d'échanger les expériences

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a conféré le 11 novembre à Brazzaville, avec l'ambassadeur de la République d'Afrique du sud au Congo, Mziwamadoda Uppington Kalako, sur la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays à travers les échanges d'expériences dans le domaine parlementaire.

La rencontre entre les deux personnalités s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des visites que le diplomate sud-africain avait enclenchées dès son en arrivée en terre congolaise. « Nous avons parlé des questions concernant nos deux Parlements. Il est donc question que nos Parlements puissent avoir des échanges d'expériences. Cela fera de telle sorte que nous puissions tous bénéficier de ce que chaque pays est en train de faire », a expliqué Mziwamadoda Uppington Kalako.

Saluant l'excellence des relations entre les deux pays, le diplomate a rappelé que la République du Congo a joué un rôle très important dans la lutte contre l'Apartheid. « Le rôle que le Congo a joué est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Le Congo est l'un des pays africains qui ont fait que nous puissions sortir de ce régime. Alors, nous avons les relations dans beaucoup de secteurs dont le domaine militaire, mais nous voulons également renforcer ces relations au niveau des Parlements », a poursuivi l'ambassadeur d'Afrique sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, son pays qui dispose également des chefferies et des royautés, aimerait bénéficier de l'expérience congolaise en apprenant comment les choses se passent dans le pays. Le Congo pourrait aussi profiter de l'expertise de la République sud-africaine, à travers des échanges mutuels.

« Nous savons que le Congo, au niveau de l'Union africaine, est un pays qui nous montre l'exemple. Beaucoup de pays suivent l'exemple du Congo, nous aimerions faire de telle sorte que l'Afrique soit capable de travailler en unité. Dans le domaine économique, nous voulons qu'avec des ressources naturelles dont regorge le continent, nous ne puissions plus les exporter mais les développer sur place. Cela donnera une prévalue aux économies nationales, surtout pour l'avenir du continent. Dans ce processus, les Parlements ont un grand rôle à jouer dans la prise des décisions », a conclu Mziwamadoda Uppington.