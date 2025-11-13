Sénégal: UNSAS - La Coalition d'Abdourahmane Guèye conteste la légitimité de la secrétaire générale

12 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La crise ne s'estompe pas à l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS). Dans un communiqué rendu public, hier, mercredi 12 novembre, la Coalition pour la Restauration et le Renouveau de l'UNSAS, dirigée par Abdourahmane Guèye, dénonce « un sabotage organisé » orchestré, selon elle, par « une direction sortante accrochée à ses privilèges » et refusant le verdict des urnes.

La Coalition accuse l'équipe dirigeante d'avoir « bloqué la tenue du congrès », pourtant annoncé comme le moment suprême d'expression démocratique des militants. Elle fustige des « manoeuvres indignes » contraires aux statuts de la centrale, qui auraient « porté atteinte à sa crédibilité et à la confiance des bases ».

Malgré la fin de leur mandat, les responsables mis en cause « continuent à parler et agir au nom de l'UNSAS », affirme le texte, allant jusqu'à « instaurer la censure et la peur dans les groupes WhatsApp » en excluant les voix discordantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Coalition dit avoir accepté, à la demande de ses aînés, de suspendre temporairement toute action judiciaire pour privilégier la médiation. Mais elle prévient : « Notre patience a des limites. Le blocage ne saurait perdurer. »

Elle appelle les autorités administratives à constater « la vacance » à la tête de la centrale et à ne plus reconnaître ceux qui « prétendent agir en son nom ». À défaut d'une issue rapide, elle menace de saisir la justice pour « mettre un terme définitif à cette imposture ».

La Coalition conclut en réaffirmant sa volonté de « restaurer la légalité, la transparence et la démocratie » au sein d'une UNSAS « forte, ouverte et fidèle à sa mission historique de défense des travailleurs ».

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.