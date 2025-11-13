Sénégal: UNSAS - La Coalition d'Abdourahmane Guèye conteste la légitimité de la secrétaire générale

La crise ne s'estompe pas à l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS). Dans un communiqué rendu public, hier, mercredi 12 novembre, la Coalition pour la Restauration et le Renouveau de l'UNSAS, dirigée par Abdourahmane Guèye, dénonce « un sabotage organisé » orchestré, selon elle, par « une direction sortante accrochée à ses privilèges » et refusant le verdict des urnes.

La Coalition accuse l'équipe dirigeante d'avoir « bloqué la tenue du congrès », pourtant annoncé comme le moment suprême d'expression démocratique des militants. Elle fustige des « manoeuvres indignes » contraires aux statuts de la centrale, qui auraient « porté atteinte à sa crédibilité et à la confiance des bases ».

Malgré la fin de leur mandat, les responsables mis en cause « continuent à parler et agir au nom de l'UNSAS », affirme le texte, allant jusqu'à « instaurer la censure et la peur dans les groupes WhatsApp » en excluant les voix discordantes.

La Coalition dit avoir accepté, à la demande de ses aînés, de suspendre temporairement toute action judiciaire pour privilégier la médiation. Mais elle prévient : « Notre patience a des limites. Le blocage ne saurait perdurer. »

Elle appelle les autorités administratives à constater « la vacance » à la tête de la centrale et à ne plus reconnaître ceux qui « prétendent agir en son nom ». À défaut d'une issue rapide, elle menace de saisir la justice pour « mettre un terme définitif à cette imposture ».

La Coalition conclut en réaffirmant sa volonté de « restaurer la légalité, la transparence et la démocratie » au sein d'une UNSAS « forte, ouverte et fidèle à sa mission historique de défense des travailleurs ».