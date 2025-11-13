Congo-Kinshasa: Les enseignants du Sud-Ubangi réclament le paiement de deux mois d'arriérés de salaires

13 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants du territoire de Kungu dans le Sud-Ubangi dénoncent le non-paiement de leurs salaires des mois de septembre et octobre 2025. Dans une lettre adressée au ministre provincial de l'Éducation, consultée le 12 novembre par Radio Okapi, ils dénoncent une situation insupportable, affirmant vivre dans la misère et recourir à des prêts d'argent avec de forts taux d'intérêts de remboursement allant jusqu'à 50%, appelés localement « IKOTAMA » pour subvenir à leurs besoins.

Le terme « IKOTAMA » fait référence à la misère qui contraint à emprunter de l'argent.

Ils mettent en garde contre les perturbations que cette grève pourrait causer au calendrier scolaire.

En réaction, le gouverneur du Sud-Ubangi, Michée Mobonga, qui séjourne à Kinshasa, a reconnu la gravité de la situation et a annoncé son retour prochain en province pour discuter avec la Caritas, partenaire du gouvernement chargé de la paie des enseignants dans la région.

Cette crise salariale, qui touche plusieurs localités du Sud-Ubangi dont Zongo également, souligne des blocages dans le circuit de versement des salaires, accentuant la précarité des enseignants et menaçant la continuité des services éducatifs.

