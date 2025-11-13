Gabon: Calendrier de reprise des scrutins

Suite aux Décisions de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'Etat, et en application des dispositions des décrets n° 0431 BIS/PR/MISD du 10 novembre 2025 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale pour la reprise des élections législatives et n° 0431 TER/PR/MISD du 10 novembre 2025 modifiant certaines dispositions du décret 0398/PR/MISD du 16 octobre 2025 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs de l'année 2025,

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum (CNOCER) porte à la connaissance du corps électoral des circonscriptions concernées ci-dessous, que la reprise du scrutin se fera selon le calendrier suivant :

Samedi 22 novembre 2025.

second tour de l'élection des Sénateurs dans les sièges uniques de :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- Département de l'Ogooué Létili et commune de Boumango ;

- Département de Ndolou et Commune de Mandji ;

- Département de la Doutsila et Commune de Mabanda.

Ouverture et clôture de la campagne électorale : du 19 au 21 novembre 2025.

Samedi 22 novembre et samedi 6 décembre 2025 : Premier et second tour de l'élection des Députés dans :

- Le 2ème siège du département du Komo Kango ;

- Le 2ème siège du département de la Mpassa ;

- Le 2ème siège du département du Ntem (second tour uniquement le 22 novembre). Ouverture et clôture de la campagne électorale pour le premier tour : du 12 novembre à 00 heure au 21 novembre 2025 à 24 heures.

Ouverture et clôture de la campagne électorale pour le second tour : du 26 novembre à 00 heure au 05 décembre 2025 à 24 heures.

Samedi 22 novembre 2025 : Tour unique des élections locales dans :

Le département de l'Okano.

Ouverture et clôture de la campagne électorale : du 12 novembre à 00 heure au 21 novembre 2025 à 24 heures.