Gabon: Le Président de ACOSAH de nouveau chez les français

12 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par BEB

Après avoir été reçu à la résidence du Haut Représentant de la République française au Gabon le 5 novembre dernier, le Président de ACOSAH a eu près de heures de réunion de travail à l'ambassade de France, ce mercredi 12 novembre 2025.

À la demande de Cécile Flobert, fonctionnaire du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères en mission au Gabon depuis quelques jours, Benjamin Evine Binet, en sa double qualité de Président de l'ONG ACOSAH et coordonnateur Gabon du projet sous régional "Réseau des Défenseurs Environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du Bassin du Congo " , a été invité à faire un rapport d'étape aux représentants du partenaire financier.

Ce projet qui s'exécute dans le département de la Zadié, dans la zone du TRI-DOM pour la partie Gabon, est également en cours d'implémentation au Cameroun et au Congo Kinshasa.

À Cette séance de travail, prenaient part : Mme Eva de l'ambassade de France et Nathalia Mata de la GI-TOC (par visio).

Le coordonnateur Gabon, manifestement à l'aise dans cet exercice, a décliné les actions menées, celles en cours et celles dont la planification est en cour d'élaboration.

Il en ressort qu'au terme de la première année d'activité, ce projet s'exécute parfaitement bien. La preuve, l'évocation de plusieurs indicateurs de performance qui n'ont pas laissé indifférent les interlocuteurs de M. Evine Binet.

Parlant des activités de la deuxième année, le chronogramme établi fait état de deux missions de terrain dans les semaines à venir à Ekata, Etsela- Endounga, Zoula et Imbong.

Les diplomates françaises se disent satisfaite du narratif, non sans exprimer le souhait de faire une descente de terrain pour une mission d'évaluation.

L'arrivée prochaine du numéro 1 français au Gabon a été évoqué et ACOSAH pourrait se voir invité à certaines étapes de l'agenda présidentiel.

