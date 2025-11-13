Afrique: 12è édition d'Afriff 2025 - Fat Touré, l'étoile ivoirienne qui illumine le cinéma africain

L'actrice ivoirienne Fat Touré continue d'écrire en lettres d'or son nom dans l'histoire du cinéma africain.

À Lagos, au Nigeria, elle a brillé de mille feux lors de la 12e édition du Africa International Film Festival (Afriff), tenue du 2 au 8 novembre 2025, en décrochant une nomination dans la catégorie "Meilleure actrice". Un exploit d'autant plus remarquable qu'elle devient ainsi la première actrice francophone à accéder à cette prestigieuse distinction.

« J'ai vécu des moments d'émotion et de fierté intenses. Être la première actrice francophone nominée dans la catégorie "Meilleure actrice" au Africa International Film Festival, oh là là, un honneur que je chérirai toujours », a-t-elle partagé avec émotion sur ses réseaux sociaux.

Mais la moisson de la star ivoirienne ne s'arrête pas là. Dans la foulée, Fat Touré a également été nominée aux Africa Movie Academy Awards (AMAA), dans la même catégorie. Et pour couronner le tout, le film "3 Cold Dishes", dans lequel elle tient un rôle clé, a remporté le prix du Meilleur film du Nigeria. « Ma joie a été encore plus grande avec une autre nomination aux Amaa et le prix du Meilleur film du Nigeria remporté par "3 Cold Dishes". C'est un immense honneur », a-t-elle confié, toute empreinte de gratitude.

La première du film à Lagos a été un moment d'émotion et de célébration, entre tapis rouge, projecteurs et ovations. Réalisé avec une distribution panafricaine, "3 Cold Dishes" poursuit son ascension fulgurante dans les plus grands festivals du continent et au-delà. Le film sera projeté à Cotonou le 23 novembre, à Abidjan le 27 novembre, puis à Dakar le 29 novembre 2025, marquant une tournée internationale très attendue.

Pour Fat Touré, cette reconnaissance vient couronner un parcours exemplaire. Ancien top model de renommée internationale, elle s'est imposée dans le 7e art avec détermination et talent. « "3 Cold Dishes" est un film profondément panafricain, né du talent et de la passion d'artistes venus de tout le continent. Je suis fière de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire et de voir notre cinéma briller sur la scène africaine », a-t-elle déclaré.

Entre succès, émotions et récompenses, Fat Touré incarne la renaissance du cinéma ivoirien et prouve, une fois de plus, que le talent ivoirien peut séduire et s'imposer sur toutes les scènes du monde.