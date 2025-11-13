Cote d'Ivoire: Géomatique - Les experts et professionnels désormais réunis au sein d'un conseil national

Le Conseil national des experts et professionnels de la géomatique a été porté le 12 novembre 2025 sur les fonts baptismaux au cours d'une cérémonie officielle de lancement au sein du Centre national de télédétection et d'information géographique (Cntig).

D'autant plus que l'utilisation des données à référence spatiale est aujourd'hui au coeur des grands enjeux de développement territorial dans le monde entier. Étant entendu que le domaine de la géomatique est la science dédiée à la gestion et à l'analyse des données géographiques.

C'est donc « face à un constat de manque de structuration institutionnelle malgré la reconnaissance officielle de la profession de géomaticien, par rapport à d'autres métiers réglementés tels que les géomètres, architectes ou encore urbanistes, la création d'un Conseil National des Experts et Professionnels de la Géomatique s'impose », selon Dr Édouard Fonh-Gbei, directeur général du Cntig. Pour Dr Édouard Fonh-Gbei, ce lancement marque donc un tournant décisif et historique dans l'organisation de cette corporation.

Et le Dg du Cntig d'expliquer : « Sur la profession des géomaticiens en Côte d'Ivoire, nous avons pu constater que le secteur est en plein essor. Plusieurs universités et grandes écoles ont intégré des plans de formation au métier de la géomatique dans leur programme ». « Les universités privées sont nées, les initiatives entrepreneuriales ont vu le jour aussi.

Cependant, malgré cette floraison d'initiatives, le secteur de la géomatique n'avait jusqu'alors bénéficié d'aucun cadre institutionnel ni d'une reconnaissance officielle. Les professionnels et les experts de la géomatique ressentent le besoin de structuration et ont manifesté la volonté de formaliser l'organisation de leur coopération », a-t-il ajouté.

Et du fonctionnement...

Au dire du président du comité scientifique, Dramane Touré, « ce conseil aura pour mission de structurer la profession, d'encadrer la pratique selon les normes éthiques et de renforcer la gouvernance nationale des données géospatiales ».

Dramane Touré, a également précisé que la mise en place de la faitière permettra aussi d'assurer la qualité, la déontologie et la formation continue des acteurs, de renforcer les capacités institutionnelles et privées dans la gouvernance spatiale et de favoriser l'innovation, la recherche et la coopération nationale et internationale.

Au dire du président du Comité scientifique, Cnep-Geo sera organisé en six sous-commissions thématiques : consultation et diagnostic, juridique et institutionnelle, déontologie et normes professionnelles, admission et qualification, communication et mise en place du bureau provisoire.