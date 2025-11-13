Afrique: CAFFCI - Les agents FIFA ivoiriens s'unissent pour assainir le milieu du football

Le Collectif des agents de football Fifa de Côte d'Ivoire (Caffci) a tenu, le mercredi 12 novembre 2025 à Abidjan-Cocody, une conférence de presse pour présenter son bureau, ses ambitions et sa vision d'un encadrement professionnel des footballeurs. Une initiative saluée comme « un pas décisif vers la moralisation du métier d'agent en Côte d'Ivoire », selon plusieurs acteurs clés du football présents.

« Notre priorité, c'est d'informer les acteurs du football, les parents et les joueurs qu'il existe désormais un collectif légal et crédible pour les accompagner », a déclaré Ibrahim Bamba, président du Caffci. Créé en février 2024 par quinze agents licenciés par la Fifa, le collectif regroupe aujourd'hui une trentaine de membres répartis entre la Côte d'Ivoire et la diaspora. Sa mission : structurer la profession, défendre les intérêts de ses membres et protéger les jeunes talents des dérives d'intermédiaires non agréés.

Le président Bamba a insisté sur la nécessité d'assainir un secteur gangrené par les « faux agents ». « Nous voulons réduire l'impact de ces pratiques qui ternissent l'image du football ivoirien. Les parents doivent à présent pouvoir vérifier l'identité de ceux qui prétendent faire voyager leurs enfants », a-t-il martelé. Le collectif entend aussi promouvoir l'expertise ivoirienne à l'international. « Nos licences nous permettent de travailler partout dans le monde, sauf en France, a-t-il précisé. Nous collaborons déjà avec plusieurs ambassades pour encadrer les transferts et faciliter la mobilité professionnelle de nos membres. »

S'appuyant sur le nouveau règlement Fifa des agents, entré en vigueur en janvier 2023, le collectif prône la transparence, la compétence et la rigueur éthique. Ce texte réintroduit la licence obligatoire, limite les contrats à deux ans et impose un code de conduite strict. « Nous voulons que les journalistes et le public sachent à qui s'adresser pour obtenir des informations fiables. Notre rôle est de professionnaliser le métier et de contribuer au développement du football ivoirien », a conclu Ibrahim Bamba.

Présent à la cérémonie, Zoro Marc, ancien international et président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire (Ufpci), a salué et encouragé l'initiative, « porteuse d'avenir pour les joueurs ivoiriens ».

Installé à Cocody Rivera 2, le collectif se veut désormais "un acteur stratégique du football national, fondé sur un triptyque clair : professionnalisme, unité et excellence."