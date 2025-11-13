Du 10 au 13 novembre 2025, la capitale ghanéenne accueille une importante consultation régionale consacrée à la surveillance intersectorielle des maladies zoonotiques prioritaires dans le cadre de l'approche « Une seule santé ». Cette rencontre réunit des experts venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, sous la coordination du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM).

Dans son allocution d'ouverture, le Dr Mamadou Diarrassouba, Directeur exécutif du CRSCM, représentant le Directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), a rappelé que cette approche intégrée constitue le principe directeur des actions du Centre.

« L'approche "Une seule santé" guide l'ensemble de nos initiatives. Le CRSCM assure d'ailleurs le secrétariat du mécanisme régional de coordination mis en place par la CEDEAO, en partenariat avec le Centre régional de santé animale (CRSA) », a-t-il précisé.

La réunion, structurée autour de dix sessions thématiques, vise à explorer les mécanismes permettant de renforcer la coopération entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, afin d'améliorer la prévention, la détection et la réponse aux maladies émergentes.

Selon Dr Diarrassouba, la santé constitue un enjeu stratégique pour l'intégration économique régionale.

« Le cadre stratégique "Une seule santé" de la CEDEAO repose sur trois piliers fondamentaux : la coordination et le partenariat, la préparation et la réponse, ainsi que la surveillance », a-t-il expliqué.

En conclusion, le Directeur exécutif du CRSCM a encouragé les participants à des échanges fructueux et inclusifs, tout en les invitant à partager leurs expériences pour bâtir ensemble un système sanitaire ouest-africain plus résilient.

« Cette rencontre doit être l'occasion d'affirmer notre engagement collectif en faveur d'une gestion des crises sanitaires plus efficace, plus équitable et adaptée aux besoins de toutes les communautés de la région », a-t-il souligné.