Togo: L'État fixe le cap d'une gouvernance locale exemplaire

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

C'est fait ! Dans les 117 communes du pays, les nouveaux maires et les conseils municipaux sont au travail.

Une gestion locale sous le signe de l'exemplarité, de la performance et de la proximité. C'est le souhait exprimé mercredi par le gouvernement.

Dans chaque municipalité, les nouveaux exécutifs doivent incarner une gouvernance moderne, marquée par la rigueur administrative, la transparence financière et l'engagement citoyen.

Avec cette nouvelle feuille de route, le message est clair : plus de laisser-aller, mais une gestion rigoureuse, proactive et tournée vers les besoins réels des populations. Chaque maire devra être présent, disponible et responsable. Le rapport régulier des activités, le respect des délais et l'application du contrôle de légalité seront les baromètres de leur mandat.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.