Congo-Kinshasa: Des écoles durement frappées par des pluies torrentielles à Rutshuru peinent à fonctionner

D'importants dégâts matériels causés par des pluies diluviennes au début de ce mois de novembre, dans plusieurs écoles primaires de la sous-division éducationnelle Rutshuru 4, notamment Kamusenda à Nyamilima, Safi à Ishasha et Selemani à Buramba, impactent le fonctionnement de ces établissements scolaires dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu.

Ces orages violents ont détruit ou emporté les toitures de nombreuses salles de classe, contraignant les élèves à poursuivre leurs cours dans des conditions précaires, dans des hangars de fortune, des églises ou même à l'air libre sous des arbres, affirment des sources concordantes dans la région.

À l'école primaire Kamusenda, environ dix salles de classe sont sans toiture, affectant des centaines d'élèves qui tentent d'étudier dans des conditions difficiles pour la deuxième semaine consécutive. Les enseignants déplorent aussi des conditions de travail peu adéquates, rendant difficile la concentration des élèves et l'assimilation des leçons.

Les responsables de l'éducation locale appellent à une intervention d'urgence pour réhabiliter ces infrastructures scolaires au plus vite. La situation est d'autant plus préoccupante que la saison des pluies s'intensifie à la fin de l'année civile, ce qui pourrait perturber davantage le calendrier scolaire dans cette partie du territoire de Rutshuru.