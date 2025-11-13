Le dispositif de veille douanière déployé dans la zone de Pouytenga continue de porter ses fruits. Les agents de la Brigade mobile de Ouagadougou (BM Ouaga), engagés dans le cadre de cette vaste opération de surveillance, ont intercepté la semaine dernière un véhicule suspect dans les encablures de la ville de Pouytenga. Conduit à la Brigade pour vérification, le camion a révélé une cargaison d'une ampleur et d'une dangerosité remarquables.

Le contrôle minutieux effectué par les agents a permis de découvrir :

- l4O fûts de cyanure de 5O kg chacun, soit 7 tonnes d'une substance hauternent toxique, d'une valeur estirnée à 2l 8OO OOO F CFA ;

- 55 cartons de 2 75O cartouches de cigarettes de rnarques SlR et Gold Seal, d'une valeur évaluée à l3 75O OOO F CFA ;

- 72 cartons d'arnphétarnines totalisant 4 O4O paquets de cornprirnés divers (Paracétarnol, Kornix, Gebedol, Mixagrip, Diazole), pour une valeur estirnée à l5 54O OOO F CFA.

La valeur totale de la saisie s'élève ainsi à 5l O9O OOO F CFA.

Cette opération illustre la constance du dispositif de surveillance mis en place par la Douane dans cette zone stratégique, devenue un véritable maillon de résistance face aux trafics illicites. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des équipes engagées, un flux dangereux pour la santé publique, l'environnement et les recettes de l'Etat a pu être neutralisé avant sa dispersion sur le marché.

La Direction générale des Douanes, sous la conduite de l'lnspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, salue le sens du devoir et la réactivité des agents mobilisés, tout en rappelant que la lutte contre la fraude et le crime transfrontalier demeure une priorité nationale.

A travers cette action, la Douane réaffirme sa mission : protéger l'économie, sécuriser le territoire et défendre les populations contre toutes formes de menaces.

Le couvre-feu douanier se poursuit à Pouytenga, avec la même détermination, la même vigilance et la même foi en un Burkina Faso souverain, protégé et debout.