Burkina Faso: Dédougou - Les Forces armées nationales offrent dix tonnes de ciment à Faso Mêbo

Les différentes composantes régionales des Forces armées nationales (FAN) de l'ex-Boucle du Mouhoun ont fait don de dix tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mêbo. La remise a eu lieu à Dédougou, ce mercredi 12 novembre 2025 en présence du haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, et des représentants militaires et paramilitaires.

Dix tonnes de ciment offertes à l'initiative présidentielle Faso Mêbo. C'est un apport supplémentaire que les différentes composantes des Forces armées nationales (FAN), dans la région de l'ex-Boucle du Mouhoun, apportent à l'édification du pays. En plus donc des sacrifices consentis au quotidien pour la sécurisation des populations et de leurs biens, elles ont pris l'initiative de soutenir le projet de construction d'infrastructures de qualité afin de booster le développement, selon la vision de Faso Mêbo.

En présence des responsables militaires et paramilitaires régionaux, le chef de bataillon, Ambroise Belemkoabga, a procédé à la remise de la donation au haut-commissaire, Souleymane Nakanabo, avec la presse comme témoin. Représentant le commandant de la 5e Région militaire, M. Belemkoabga a souligné que ce don traduit la volonté des FAN de ne pas rester en marge de la dynamique de construction du Burkina Faso prônée à travers l'initiative présidentielle Faso Mêbo.

Pour le haut-commissaire, ce geste est une réponse à l'appel à la solidarité et à l'implication de tous pour l'édification du pays. Il a salué l'engagement multiforme des FAN sur les théâtres d'opérations en vue de la reconquête territoriale et leur participation à l'oeuvre de construction par cet apport à Faso Mêbo. M. Nakanabo a souhaité que d'autres acteurs emboitent le pas aux forces armées nationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn