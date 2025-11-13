Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, à travers le Secrétariat technique des Travaux routiers à haute intensité de main-d'oeuvre (ST-TRHIMO), a organisé un atelier régional d'information et de partage sur la Stratégie nationale des Travaux à haute intensité de main d'oeuvre (SN-THIMO). L'atelier s'est tenu, jeudi 6 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement veut vulgariser la Stratégie nationale des Travaux à haute intensité de main d'oeuvre (SN-THIMO). C'est dans ce sens qu'il a organisé, à travers son Secrétariat technique des Travaux routiers à haute intensité de main d'oeuvre (ST-TRHIMO), un atelier régional d'information et de partage de cette stratégie aux acteurs de l'Ouest du Burkina, jeudi 6 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Il s'agit des acteurs des régions du Bankui, du Guiriko, des Tannounyan et du Djôrô. L'objectif de l'atelier était de permettre à ces acteurs de s'informer sur la SN-THIMO, qui se veut être un référentiel national.

Organisé en partenariat avec HELVETAS Burkina Faso, cet atelier vise également à renforcer les capacités des acteurs, à promouvoir la SN-THIMO comme référentiel national et à favoriser la capitalisation des bonnes pratiques issues des phases précédentes du Programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (DEPAC).

Selon le (ST-TRHIMO), «le lieutenant Eric Bouda, la Stratégie nationale constitue aujourd'hui un outil de référence pour l'emploi, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté à travers la mise en oeuvre d'infrastructures durables.

« Parti d'un projet en 2012, dénommé Projet des travaux routiers à Haute intensité de main d'oeuvre (PTR-HIMO), le Secrétariat technique des Travaux routiers à haute intensité de main d'oeuvre (ST-TRHIMO) est devenu Secrétariat permanent, puis Secrétariat technique en 2024 afin de faciliter la mise en oeuvre de la vision des plus hautes autorités en matière de Travaux à haute intensité de main d'oeuvre », a-t-il indiqué.

Promouvoir l'approche HIMO

A l'en croire, le ST-THIMO a pour mission principale de promouvoir l'approche HIMO dans le secteur des infrastructures de transport. « Depuis l'adoption de la Stratégie nationale des THIMO 2022-2026, notre ambition est claire : structurer, professionnaliser et harmoniser les interventions HIMO sur l'ensemble du territoire national, afin que chaque ouvrage public soit également une opportunité de travail et de dignité pour nos concitoyens », a laissé entendre le lieutenant Eric Bouda.

Le Secrétariat technique a traduit sa reconnaissance à la Coopération suisse, partenaire fidèle du Burkina Faso depuis le lancement du Programme DEPAC en 2015. « Grâce à ce partenariat solide, notre pays dispose désormais d'une approche intégrée reliant décentralisation, participation citoyenne, cohésion sociale et développement des infrastructures à haute intensité de main-d'oeuvre », a-t-il ajouté.

Pour le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, par ailleurs présidente de la délégation spéciale régionale du Guiriko, les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre constituent des solutions aux défis auxquels les collectivités territoriales sont confrontées, car ils allient création d'emplois, amélioration des infrastructures de base et renforcement de la cohésion sociale.

A l'écouter, cet atelier offre une belle opportunité d'échanger sur les expériences déjà capitalisées dans la mise en oeuvre des projets HIMO en vue d'une amélioration continue des pratiques. Au cours de cet atelier, le Secrétariat technique a remis un exemplaire de la Stratégie nationale à chaque gouverneur afin de promouvoir les approches HIMO dans leurs localités respectives.