Maroc: Un engagement solennel à préparer un mémorandum relatif à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine

A l'issue de la réunion tenue sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le lundi 10 novembre 2025 au Cabinet Royal à Rabat, présidée par les conseillers du Souverain, Ettayeb El Fassi Al Fihri, Omar Azimane et Fouad Ali El Himma, réunissant ces derniers avec les dirigeants des partis politiques nationaux représentés aux deux institutions parlementaires, en présence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a affirmé que les partis politiques « sont appelés à présenter une conception actualisée et détaillée de l'Initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine », mettant l'accent sur la pertinence du lancement de cette expérience marocaine quant à la valorisation de la régionalisation avancée.

Le communiqué du Cabinet Royal a indiqué que cette réunion, conformément aux Hautes instructions du Souverain, a été consacrée à expliciter, avec précision, l'Initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, en exécution des Hautes Orientations Royales ayant fait l'objet du Discours de Sa Majesté le Roi, prononcé le 31 octobre à la suite de l'émission de la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) 2797 consacrant la souveraineté marocaine sur le Sahara et l'exclusivité de la proposition marocaine comme seule et unique base de toute négociation autour de ce différend d'ores et déjà résolu en vertu d'un vote quasi-unanime des membres du conseil de sécurité.

Là-dessus le communiqué a souligné que ladite réunion s'inscrit pleinement dans le cadre de l'attachement permanent de Sa Majesté le Roi à la mise en oeuvre de la large approche participative et consensuelle se rapportant aux grandes causes du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet égard, les conseillers de Sa Majesté le Roi ont mis l'accent sur l'attachement du Souverain à la consultation desdits partis politiques autour de la question existentielle ayant trait à l'ensemble des Marocains en les exhortant à présenter leurs conceptions et les suggestions de leurs formations politiques se rapportant à l'actualisation et au développement précis de l'Initiative d'autonomie.

D'autre part, le communiqué souligne que les dirigeants des partis politiques ayant pris part à cette consultation ont exprimé leur mise en valeur des développements positifs que connaît la question du Sahara marocain et leur fierté de la Haute décision Royale d'associer les instances politiques nationales, les différentes institutions et l'ensemble des forces vives de la Nation à l'élaboration exhaustive, actualisée et détaillée de l'Initiative d'autonomie au Sahara marocain sous souveraineté marocaine, assurant ainsi le retour de nos frères des camps de Tindouf en retrouvant leurs familles et en bâtissant leur avenir, mais aussi en contribuant à la gestion de leurs affaires locales dans le cadre du Maroc uni tel que conçu dans le dernier discours Royal.

Dans cette même veine, les dirigeants des partis politiques conviés à cette réunion, indique le communiqué du Cabinet Royal, ont exprimé la constance de leur mobilisation sous la Direction Clairvoyante de Sa Majesté le Roi et leur soutien absolu aux initiatives et efforts assidus déployés par Sa Majesté le Roi dans la défense des droits légitimes du pays et l'ancrage absolu de la marocanité du Sahara confirmé par la dernière résolution du Conseil de sécurité qui consacre l'Initiative d'autonomie en tant que solution réaliste et applicable dans le cadre la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale et fondement unique des négociations pour l'aboutissement à une résolution définitive à ce différend régional.

Enfin, les responsables des partis politiques ayant participé à cette réunion ont confirmé leur engagement à soumettre à la Haute Attention de Sa Majesté le Roi leur mémorandum relatif aux questions soulevées dans les plus brefs délais.