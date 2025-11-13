Maroc: Signature d'une convention de partenariat entre le Conseil de la concurrence et le HCP

Le Conseil de la concurrence et le Haut-Commissariat au Plan (HCP) ont procédé, mardi à Rabat, à la signature d'une convention de partenariat visant à instaurer un cadre de coopération stratégique entre les deux institutions, en matière d'échange d'informations, de production d'études conjointes, de formation et d'organisations d'actions de sensibilisation.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la transparence économique, améliorer la connaissance des dynamiques concurrentielles des marchés et promouvoir une prise de décision publique éclairée fondée sur des données fiables et des analyses objectives.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, a indiqué que cette coopération favorisera une meilleure efficacité du marché national et de l'économie marocaine, en garantissant davantage de transparence et en mettant à la disposition des investisseurs des données fiables sur l'évolution des prix, la concurrence et le pouvoir d'achat.

"Ce partenariat permettra au Conseil d'affiner son suivi des secteurs économiques et de disposer d'indicateurs précis pour détecter d'éventuelles hausses abusives des prix ou des pratiques anticoncurrentielles", a ajouté M.Rahhou.

De son côté, le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, a relevé que cette convention traduit la volonté partagée des deux institutions d'améliorer la circulation de l'information statistique et analytique, rapporte la MAP.

"Ce partenariat porte sur l'échange de données issues des enquêtes et travaux du HCP et des informations détenues par le Conseil, la réalisation d'analyses conjointes, ainsi que la formation et le développement des compétences des cadres des deux institutions", a précisé M.Benmoussa.

A travers cette convention, le Conseil de la concurrence et le HCP entendent mutualiser leurs expertises respectives : le Conseil à travers son rôle d'évaluation des pratiques de marché et de détection des comportements anticoncurrentiels, et le HCP à travers la production et la diffusion des données statistiques et économiques officielles. Cette synergie vise à consolider la régulation concurrentielle et soutenir la compétitivité de l'économie nationale.

La coopération entre les deux institutions portera notamment sur l'échange structuré et sécurisé de données relatives aux prix à la consommation et à la production, la réalisation d'études conjointes sur des thématiques d'intérêt commun, le développement des compétences des cadres à travers des formations croisées, ainsi que l'organisation d'événements scientifiques et techniques.

Par la signature de cette convention, le Conseil de la concurrence et le HCP réaffirment leur engagement commun à renforcer la collaboration institutionnelle au service d'une économie marocaine plus compétitive, transparente et fondée sur les principes d'équité et de bonne gouvernance.