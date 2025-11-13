Maroc: Transport terrestre - Un rôle crucial dans la facilitation du commerce intra-africain

Le transport terrestre joue un rôle crucial dans la connexion des zones de production aux marchés de consommation, l'intégration des marchés régionaux et la facilitation du commerce intra-africain, a affirmé, mardi à Casablanca, la directrice générale (DG) du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), Latifa El Bouabdellaoui. Nécessité d'améliorer l'organisation du secteur sur le plan juridique et institutionnel

"L'importance du transport terrestre des marchandises en Afrique subsaharienne n'est plus à démontrer. La route demeure le principal moyen de circulation des biens, représentant près de 90% du trafic interurbain et des échanges entre les pays de la région", a dit Mme El Bouabdellaoui à l'ouverture d'un atelier régional sur "La connectivité routière et son impact sur le commerce régional en Afrique atlantique à travers la Convention TIR" (Transports internationaux routiers).

Malgré son importance, le transport au niveau de l'axe routier africain Nord-Sud entre Tanger et Libreville, fait encore face à plusieurs défis, dont notamment les lenteurs aux postes frontaliers, ou encore les coûts logistiques élevés, a relevé la DG du CIDC.

Jugeant prioritaire le renforcement des infrastructures des transports et de la logistique, Mme El Bouabdellaoui a insisté sur la nécessité d'améliorer l'organisation du secteur sur le plan juridique et institutionnel, rapporte la MAP. L'objectif étant de rationaliser les procédures administratives et douanières ainsi que l'allocation adéquate des ressources pour fluidifier le transport des marchandises intra et inter-Etats, a-t-elle expliqué.

Et de soutenir : "La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets (TIR), se présente comme l'un des outils à même de contribuer à la facilitation du transport international de marchandises. Nous estimons que l'adhésion des pays d'Afrique subsaharienne à cette Convention, serait bénéfique pour favoriser leur meilleur positionnement sur les marchés internationaux".

La DG du CIDC a aussi mis en avant l'impératif de renforcer la coopération régionale et bilatérale au niveau douanier et administratif dans le but de réduire à la fois le temps et le coût du transport routier aux postes transfrontaliers ainsi qu'au niveau national.

De son côté, Nazar Mohamed Eltahir Diab, représentant de la Banque islamique de développement (BID) lors de cet atelier, a souligné l'importance stratégique de la Convention TIR, insistant sur le rôle fondamental de la coopération et de l'intégration régionales, en vue de faire de cette initiative une plateforme de connexion et de collaboration entre les pays membres, mais aussi entre ceux-ci et le reste du monde.

Cet effort, a-t-il poursuivi, s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique décennal de la BID 2026-2035 qui accorde une place centrale à l'intégration régionale au sein de la stratégie globale d'engagement de la Banque avec l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

En tant qu'institution de développement, la BID fournit des financements et des dons à ses pays membres pour soutenir la mise en place d'infrastructures économiques et sociales, qu'elles soient physiques ou institutionnelles, a rappelé M. Eltahir Diab.

Par ailleurs, il a indiqué que cette rencontre se veut une occasion pour les administrations douanières de partager leurs expériences en matière de contrôle et d'apprécier les avantages du système TIR qui permet de réduire considérablement la complexité et la durée des procédures nationales de transport.

Pour sa part, Moulay Ahmed Maoukil, représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, est revenu sur l'importance de la Convention TIR qui contribue à renforcer les connexions et à bâtir des passerelles commerciales entre les pays d'Afrique subsaharienne et le Maroc.

Il a, en outre, mis en lumière la conviction constante du Maroc quant à l'importance de renforcer la coopération économique et commerciale Sud-Sud, ajoutant que le Royaume, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne ménage aucun effort pour soutenir toutes les initiatives entreprises au sein de l'OCI afin de consolider le partenariat économique et commercial entre les pays membres.

Le Maroc, à l'instar des autres Etats membres, est aujourd'hui pleinement conscient de la nécessité de faciliter le commerce en tant que pilier essentiel pour élever le niveau des échanges intra-OCI, a fait valoir M. Maoukil.

Ainsi, a-t-il soutenu, toutes les initiatives entreprises par le Royaume en faveur des pays membres de l'OCI s'inscrivent dans une approche de développement fondée sur le partenariat gagnant-gagnant, illustrée notamment par l'Initiative Royale pour l'Atlantique.

Cet atelier, qui s'est tenu jusqu'au 12 novembre en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et la BID, a réuni des représentants des administrations des douanes de 13 pays d'Afrique atlantique, membres de l'OCI, à savoir le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Nigeria.

Il s'est articulé autour de plusieurs séances portant, entre autres, sur le corridor transafricain Maroc-Gabon, l'application de la Convention TIR en Afrique, le système international "eTIR", ainsi que le corridor Maroc-Mauritanie-Sénégal.