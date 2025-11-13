Maroc: Ports situés sur la Méditerranée - Hausse de 6% des débarquements de pêche à fin octobre

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 13.516 tonnes (T) à fin octobre 2025, en hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en hausse de 3% atteignant plus de 601,21 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, par rapport à la même période de l'année précédente (585,65 MDH), a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont reculé de 1% au cours des dix premiers mois de 2025 à 4.786 T, pour une valeur estimée à environ 120,17 MDH, contre plus de 122,49 MDH (4.823 T) à fin octobre 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, atteint 2.404 T à fin octobre dernier (+17%), pour une valeur de plus de 88,97 MDH, contre plus de 85,74 MDH (2.062 T) en glissement annuel.

Concernant les débarquement des céphalopodes, ils ont enregistré une baisse de 5% à 4.425 T pour des recettes de plus de 304,23 MDH, tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 8% à 1.061 T, générant des revenus de 81,22 MDH (+3%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 948.177 T à fin octobre dernier, en baisse de 14% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% à plus 8,94 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 9,23 MMDH en glissement annuel.