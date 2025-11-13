Maroc: Ports situés sur la Méditerranée - Hausse de 6% des débarquements de pêche à fin octobre

12 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 13.516 tonnes (T) à fin octobre 2025, en hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en hausse de 3% atteignant plus de 601,21 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, par rapport à la même période de l'année précédente (585,65 MDH), a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont reculé de 1% au cours des dix premiers mois de 2025 à 4.786 T, pour une valeur estimée à environ 120,17 MDH, contre plus de 122,49 MDH (4.823 T) à fin octobre 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, atteint 2.404 T à fin octobre dernier (+17%), pour une valeur de plus de 88,97 MDH, contre plus de 85,74 MDH (2.062 T) en glissement annuel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant les débarquement des céphalopodes, ils ont enregistré une baisse de 5% à 4.425 T pour des recettes de plus de 304,23 MDH, tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 8% à 1.061 T, générant des revenus de 81,22 MDH (+3%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 948.177 T à fin octobre dernier, en baisse de 14% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% à plus 8,94 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 9,23 MMDH en glissement annuel.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.