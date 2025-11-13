Maroc: Enseignement supérieur - L'ancrage de la culture de la qualité, levier pour développer la performance universitaire

12 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'ancrage de la culture de la qualité dans l'enseignement supérieur constitue un levier essentiel pour le développement de la performance universitaire et le renforcement de sa contribution au développement, ont souligné les participants à une rencontre organisée mardi par l'université Mohammed V (UM5) de Rabat.

Tenue à l'occasion de la journée mondiale de la qualité sous le thème "La qualité à l'université : penser différemment", cette rencontre a été l'occasion de s'attarder sur la qualité dans l'enseignement supérieur en tant qu'une philosophie d'action et une approche participative exigeant le renouvellement des pratiques pédagogiques et la modernisation des mécanismes de gestion et d'administration, tout en plaçant l'étudiant au coeur de ce processus.

Intervenant à cette occasion, le président de l'UM5 de Rabat, Mohamed El Ghachi, a estimé que penser différemment la qualité est avant tout un état d'esprit invitant tout un chacun à reconsidérer ce concept comme un moyen d'innovation, de coopération et de renouveau.

Il a à cet égard mis en avant l'importance de la stimuler l'intelligence collective, de développer la culture organisationnelle, de renouveler les pratiques pédagogiques afin de les rendre plus inclusives et interactives, de moderniser les outils de gestion et d'évaluation ainsi que d'intégrer la digitalisation et l'intelligence artificielle dans le système de management universitaire.

A ses yeux, la gouvernance numérique constitue un pilier fondamental du projet de développement de l'université marocaine pour la période 2024-2028, avec l'étudiant au centre de l'approche qualité. Il a ajouté que l'université oeuvre à faire de la qualité un levier pour la réalisation des Objectifs de développement durable, à travers le renforcement de la transparence, de l'équité, de l'innovation et de la responsabilité sociétale.

Pour sa part, le directeur de l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ), Rachid Hilal, pour qui la question de la qualité n'est plus un choix, mais une mission nationale fondamentale, a mis en relief le rôle de son institution en matière d'accompagnement et de soutien pour l'ancrage de la philosophie de la qualité, conformément à sa devise "Évaluer pour évoluer".

Il a indiqué que la thématique de cette rencontre s'inscrit pleinement dans les objectifs des réformes nationales en cours dans l'enseignement supérieur, précisant que l'Agence a accompagné, à ce jour, 79 établissements universitaires dans le cadre de l'évaluation institutionnelle, en vue de dresser des diagnostics stratégiques en tant qu'opportunités de développement et d'amélioration.

La représentante du bureau d'assurance qualité interne de l'UM5 de Rabat, Zineb Alaoui, a, quant à elle, présenté les principales étapes franchies par l'université dans la mise en place d'un système interne global de qualité, soulignant que l'objectif est d'améliorer la performance institutionnelle et de renforcer les indicateurs d'efficacité et de transparence au sein des différentes structures universitaires.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de cette université visant à promouvoir la culture de la qualité et à consacrer un engagement collectif en faveur des valeurs et principes liés à la justice, à l'égalité des chances et à l'amélioration continue.

Elle reflète également, selon les organisateurs, l'engagement de l'UM5 de Rabat à repenser le concept de qualité selon une approche participative, globale et efficace, au service de la société et en réponse aux aspirations des étudiants.

