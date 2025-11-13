Maroc: Mondial U17 - Des performances historiques et des rêves brisés

La phase de groupes de la Coupe du monde U17, qui se tient à Doha, a livré son verdict, mardi, après la troisième et dernière journée disputée à l'Aspire Zone où des équipes ont signé des performances historiques, tandis que d'autres ont vu leurs rêves s'envoler.

Parmi les équipes qui ont fait sensation, les Lionceaux de l'Atlas sont en tête de liste avec un record de buts pulvérisé face à la Nouvelle-Calédonie avec un tableau d'affichage de 16 à 0.

Cette performance historique inégalée des protégés de Nabil Baha leur a valu d'être largement salués par la FIFA et le monde du football, une victoire qui a permis au Maroc de se qualifier aux 16es de finale parmi les meilleurs troisièmes.

Grâce à leur carton, les Lionceaux de l'Atlas ont comblé le retard initial de -8 de goal average de leurs revers 2-0 contre le Japon et 6-0 face au Portugal, et ils se sont offert une confortable différence de +8 suffisante pour devancer la Tunisie (3 points, +3), le Mexique (3 pts, -2), le Qatar (2 pts, -1) et le Costa Rica (1 pt, -3), qui ont évolué respectivement dans les groupes D, F, A et C.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'autre performance de cette phase de groupes est également à mettre sur le compte du continent africain. L'Ouganda, qui participe pour la première fois à ce tournoi, a réussi l'exploit, tout d'abord, de battre la France par 1 but à 0 pour le compte de la 3e journée du groupe K, et ensuite de décrocher sa première qualification en phase à élimination directe d'une Coupe du monde, toutes compétitions confondues.

Une qualification remarquable d'autant plus que ce groupe a maintenu le suspense jusqu'au bout et où les quatre équipes ont terminé à égalité de points (4 pts chacune) et certaines au même nombre de buts (goal average Canada et Ouganda 0).

Globalement, cette phase a été fructueuse pour le continent africain qui a vu 9 des 10 équipes engagées rejoindre les 16es de finale, à savoir le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Egypte, l'Ouganda, la Tunisie, le Mali et le Burkina Faso, une belle performance qui témoigne de la compétitivité et de la détermination des sélections africaines.

Le pays hôte, le Qatar, n'a pas réussi à se démarquer lors de cette édition organisée à domicile, malgré la ferveur du public local, et a quitté la compétition dès le premier tour du groupe A après une défaite 1-0 contre l'Italie et deux matchs nuls contre l'Afrique du Sud (1-1) et la Bolivie (0-0) également éliminée.

L'autre déception de cette phase de groupes revient à la Côté d'Ivoire qui a perdu, coup sur coup, ses trois matchs du groupe F pour sortir bredouille avec 0 point, 8 buts encaissés et seulement 2 inscrits.

Les Eléphanteaux se sont inclinés face à la Suisse par 4 à 1, avant de céder face à la Corée (3-1) et au Mexique (1-0).