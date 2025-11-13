Ouganda: Début de la « Conférence missionnaire panafricaine », sous le signe d'« Ecclesia in Africa » et d'« Evangelii Nuntiandi »

Kampala — « Ecclesia in Africa et l'annonce du Christ à l'ère de la synodalité » est le thème de la Conférence missionnaire panafricaine qui s'est ouverte ce matin à Kampala, au séminaire St. Mary's (Ggaba).

Promue par le Secrétariat international de l'Union Pontificale Missionnaire, qui opère au sein du Dicastère pour l'évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières), cette conférence de deux jours a été organisée grâce à l'étroite collaboration des directions nationales des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) d'Afrique anglophone et francophone, en particulier celles d'Ouganda, du Kenya et de Côte d'Ivoire, et grâce à la synergie avec les évêques locaux, les recteurs des deux principaux séminaires de Kampala (St. Mary's et Saint Mbaga) et leurs collaborateurs.

En cette année jubilaire, 30 ans après la publication de l'Exhortation apostolique Ecclesia in Africa et 50 ans après celle de l'Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, la Conférence entend offrir un espace de confrontation et de réflexion commune autour des urgences actuelles de la pratique missionnaire dans les Églises locales en Afrique, dans la continuité des congrès similaires d'inspiration missionnaire organisés au cours des dernières décennies.

« Merci pour votre intérêt et votre engagement, non seulement pour approfondir la réflexion sur la mission évangélisatrice de l'Église en Afrique à la lumière des documents ecclésiaux mentionnés, mais aussi et surtout pour renouveler l'esprit et le zèle missionnaire en vous et donc en tous pour un nouveau printemps missionnaire de l'Église, tant rêvé par le pape François, de mémoire bénie, et souligné par le pape Léon lui-même, un nouveau mouvement missionnaire pour un nouveau printemps missionnaire de l'Église », a déclaré le cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières), dans un message vidéo diffusé en ouverture de la conférence et adressé aux participants, que l'Agence Fides publie dans son intégralité.

Le cardinal Tagle a souligné que la Conférence panafricaine s'inscrit parfaitement dans la série de conférences organisées par l'Union Pontificale Missionnaire (UPM), à commencer par celle sur Ecclesia in Asia de l'année dernière, promue par le père Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, secrétaire général de l'OEuvre, qui a introduit les travaux de la conférence de ce matin.

Le père Nguyen a également montré les messages vidéo des directeurs des OPM d'autres continents qui ont souhaité apporter leur soutien « à distance » à cette importante initiative. Il a ensuite ouvert les sessions de la Conférence par un rapport intitulé « Ecclesia in Africa 30 ans après : une vue d'ensemble jubilaire à la lumière de l'Evangelii Nuntiandi », dans lequel il a rappelé les origines historiques et le contexte dans lequel « Ecclesia in Africa » a vu le jour. Le secrétaire général de l'UPM a mis en évidence les points communs entre l'enseignement missionnaire proposé dans Ecclesia in Africa et Evangelii Nuntiandi, puis a suggéré certaines priorités pour la mission évangélisatrice d'aujourd'hui.

La conférence se poursuit avec des exposés, des tables rondes et des débats, qui se succéderont aujourd'hui et demain, jour où est également attendu le message vidéo contenant une réflexion du secrétaire du Dicastère missionnaire, l'archevêque Fortunatus Nwachukwu.

Les thèmes au coeur de la conférence missionnaire panafricaine d'aujourd'hui sont repris dans les titres des rapports et des débats, qui vont de « L'Église du Christ - Famille de Dieu : cheminement et actualité d'une métaphore ecclésiologique dans une perspective missionnaire » à « Le changement historique et les défis culturels de l'évangélisation en Afrique aujourd'hui », avec un accent particulier sur le travail pastoral des femmes consacrées en Ouganda.

Les points de continuité entre « Ecclesia in Africa » et le document final du Synode sur la synodalité et les orientations de la pastorale missionnaire en Afrique seront également approfondis. Une attention particulière sera accordée au thème « Crises sociopolitiques en Afrique aujourd'hui : un kairos pour la justice et la paix ? » et aux « progrès technologiques et aux moyens de communication sociale comme aréopages et instruments d'évangélisation en Afrique ».

Vendredi 14 novembre, deux interventions connexes seront consacrées aux thèmes « Les Africains et la missio ad gentes aujourd'hui » et « Les Africains et la missio ad gentes aujourd'hui en Europe ».

D'autres exposés et débats porteront sur des questions ayant un fort impact sur le plan politique, social et sur les relations entre les différentes communautés de croyants, comme le montrent les autres titres des sessions de la Conférence : « Panafricanisme et christianisme entre protagonisme et antagonisme : nécessité du dialogue », « Le problème de la terre en Afrique : vers une nouvelle évangélisation de la « terre » et « Dialogue et mission : les défis de la coexistence interconfessionnelle et interreligieuse ».