Cote d'Ivoire: Mode, art, tradition, innovation - Aux dessins de fruits et légumes, des motifs et variantes au coeur d'une collection de pagne

A l'approche des fêtes de fin d'année, la gent féminine cherche à se faire belle et séduisante en s'habillant de belles coutures faites avec les plus admirables collections de pagnes.

Le comprenant des sociétés de fabrication de pagne pour les satisfaire les invitent à des Afterwork shopping afin de leur présenter leur nouvelle collection. Dans ce cadre, Uniwax a invité stylistes, vendeuses, presse, influenceurs à une partie de découverte et de lancement de sa nouvelle collection faite à base de fruits et légumes, sur le thème : « inspiration, dessins et variantes », le 12 novembre au Plateau.

Les femmes ont apprécié 12 motifs de 5 variantes par motif aux dessins entre autres de papaye, pomme d'amour, gombo, melons, corossol, pastèques, piment.

« Cette collection allie mode, art, tradition, modernité et innovation. Nous répondons aux gouts vestimentaires et exigences de la population dans toute sa diversité », a expliqué Annabel Olivier, directrice de la Création.