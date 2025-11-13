Afrique de l'Ouest: Le Mali lève près de 27 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UMOA

Au terme de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée le mercredi 12 novembre 2025, le Mali a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 26,588 milliards de FCFA

Cette levée de fonds était destinée à assurer le financement de son budget. Pour ce faire, l'émetteur avait mis en adjudication la somme de 25 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs se situe à 26,816 milliards de FCFA (Il n'y a pas de soumissions sur les obligations de 7 ans). Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,26%.

Le montant des soumissions retenu est de 26,588 milliards de FCFA et celui rejeté 228 millions de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 99,15%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenue, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,64% pour les bons, 8,87% pour les obligations de 3 ans et 7,59% pour celles de 5 ans.

Le remboursement des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 novembre 2026. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu pour le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 13 novembre 2028 pour les titres ayant une durée de 3 ans et au 13 novembre 2030 pour ceux de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans, 6,35% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.