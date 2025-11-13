Madagascar: Grève à la Jirama - Pas de coupure générale d'électricité à Antsiranana

Le mouvement de grève des employés de la Jirama, relayé par leurs collègues d'Antananarivo et visant à procéder à une coupure générale d'électricité pour toute la journée, n'a finalement pas eu d'effet dans la ville d'Antsiranana. En effet, plusieurs quartiers sont déjà plongés dans le noir depuis plusieurs jours, en raison des éternelles défaillances des installations électriques de l'entreprise Enelec. L'impact de la grève sur l'alimentation en électricité a donc été quasi nul.

Cette menace a provoqué la colère et l'incompréhension des abonnés. Les consommateurs ont réagi rapidement, tant verbalement que sur les réseaux sociaux, avertissant que de telles pratiques pourraient entraîner des conséquences pour les auteurs de la grève. Ils ont exprimé leur désapprobation, estimant que la population ne doit pas être victime des revendications syndicales.

Pour eux, de nouvelles coupures ne feraient qu'aggraver une situation énergétique déjà fragile. Les abonnés rappellent qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs factures et ne comprennent pas pourquoi ils devraient subir les conséquences d'un conflit interne entre la direction générale et les employés.

Concrètement, les employés ont cessé leurs activités et fermé les différents bureaux de service. Dans la matinée, quelques personnes ont été aperçues au siège de la Jirama, situé dans le quartier Avenir. Mais dans l'après-midi, l'endroit était vide : même le gardien avait disparu, laissant les portails grands ouverts.

Un employé contacté par téléphone a précisé que leur revendication commune concerne la démission du directeur général et la révision du statut de l'entreprise.

« Nous avons suspendu uniquement les activités internes, celles qui ne profitent pas directement aux clients. De ce fait, il n'y aura ni encaissement de factures ni coupure d'électricité », déclare un employé de la société, joint par téléphone. Face à cette situation chaotique dans la ville d'Antsiranana, la population appelle les autorités locales à intervenir rapidement afin d'éviter une escalade et de garantir la continuité du service public de l'électricité, vital aussi bien pour les foyers que pour l'économie locale.