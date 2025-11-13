Sénégal: Conseil des ministres - Entre souveraineté, inclusion sociale et encadrement publicitaire

La séance du Conseil des ministres d'hier, mercredi 12 novembre a été marquée par plusieurs communications présidentielles, l'adoption de projets de loi structurants et une série de nominations dans différents ministères.

Le chef de l'État a salué la réussite de la Journée des Forces armées, célébrée le 10 novembre 2025 sous le thème « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ». Tout en félicitant les responsables militaires pour leur engagement, il a ordonné l'accélération du Plan stratégique de développement de l'industrie militaire, destiné à renforcer la souveraineté et la protection des intérêts nationaux.

La nouvelle doctrine de gouvernance des ressources minières a été évoquée et instructions ont été données pour achever avant la fin de l'année, le nouveau Code minier et assurer une gouvernance plus transparente et durable du secteur. Un Pôle industriel minier à Matam sera crée, ainsi qu 'un Comptoir national de commercialisation de l'or. La restructuration de la SOMISEN et de la MIFERSO sera entamée

Le lancement de la campagne de commercialisation agricole sera effectif avant fin novembre 2025, avec un accent sur la relance de la SONACOS et des huileries privées

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Chef de l'Etat a insisté sur une prise en charge optimale des personnes vivant avec un handicap, appelant à leur meilleure insertion socio-économique et à la mise en oeuvre, en 2026, d'une stratégie nationale de soutien élaborée après concertation avec les associations concernées.

Le Conseil a adopté deux textes majeurs. Le projet de loi portant Code de la Publicité, destiné à encadrer le secteur et à renforcer l'éthique dans la communication commerciale et le projet de décret créant le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS), instance participative dédiée à la contribution citoyenne des jeunes.

Aux ministères de l'Industrie et du Commerce, dans celui de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ainsi qu'au ministère des Pêches et de l'Economie maritime et celui des Infrastructures, plusieurs changements ont été opérés.