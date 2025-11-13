Dans le cadre de la promotion d'une mobilité inclusive, intégrée et durable, au service de la valorisation des grandes infrastructures publiques, la SOGIP SA, Dakar Dem Dikk et la SEN-TER SA ont signé, mardi dernier, une convention de partenariat stratégique. Ce nouvel accord vise à renforcer l'accessibilité et la fluidité du transport autour du pôle urbain de Diamniadio, symbole de la modernité urbaine du Sénégal.

Pour améliorer la desserte des grandes infrastructures publiques de Diamniadio, l'État a misé sur l'interconnectivité des moyens de transport. Cette convention tripartite entend offrir aux usagers une gamme de solutions de mobilité intégrée, sûre et performante, tout en promouvant l'usage du Train Express Régional (TER) comme principal vecteur d'accès aux équipements structurants du pôle. Elle prévoit également le développement de services de rabattement assurés par Dakar Dem Dikk, reliant la gare de Diamniadio aux sites événementiels gérés par la SOGIP SA, ainsi que le renforcement de la coopération entre acteurs publics pour consolider la mobilité durable et la connectivité territoriale.

Le directeur général de la SOGIP SA, Dame Mbodj, a souligné la portée de cette initiative : « Depuis sa création, la SOGIP oeuvre à la gestion, à l'exploitation et à la valorisation des grandes infrastructures publiques implantées dans les pôles urbains de Diamniadio, tels que le stade Abdoulaye Wade, le Dakar Arena ou le Centre des expositions. Cependant, des infrastructures aussi modernes soient-elles ne peuvent révéler tout leur potentiel sans une accessibilité optimale au public », a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : « La convention que nous signons aujourd'hui concrétise une ambition partagée. Elle vise à renforcer la synergie entre nos structures et nos réseaux, en connectant efficacement les grandes infrastructures de Diamniadio aux réseaux ferroviaires du TER et routiers de Dakar Dem Dikk. En mutualisant nos efforts et en alignant nos stratégies, nous démontrons que l'action publique, lorsqu'elle est coordonnée, peut transformer l'expérience des citoyens et accroître l'efficacité de nos politiques publiques. »

Du côté de Dakar Dem Dikk, son directeur général, Assane Mbengue, a rappelé la longue tradition de collaboration entre les trois entités :

« Certes, nous sommes ici pour une signature entre trois structures, mais il convient de rappeler que Dakar Dem Dikk, la SOGIP et la SEN-TER ont depuis longtemps travaillé ensemble à l'occasion de nombreux événements organisés dans le pôle urbain de Diamniadio. »

Avant de poursuivre :« Nous sommes convaincus que le dispositif de transports combinés que nous mettons en place apportera de nombreux avantages, notamment en termes de gain de temps, de confort, de sécurité, mais aussi de réduction des coûts, tant pour les opérateurs que pour les organisateurs d'événements. »

Le directeur général de SEN-TER SA, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a pour sa part salué une avancée majeure vers une mobilité planifiée et cohérente : « Dès lors qu'un événement est organisé à Diamniadio qui se veut un centre multifonctionnel ayant bénéficié d'importants investissements, il mérite un plan de transport adapté à ses enjeux. Ce que nous concrétisons aujourd'hui donne désormais une vision claire à tout organisateur d'événement : au-delà des installations de grande qualité disponibles, l'assurance d'une accessibilité fluide et d'un plan de transport de bout en bout. »

Par cette convention, l'État du Sénégal et ses entreprises publiques affirment leur volonté de transformer Diamniadio en un modèle de mobilité moderne, connectée et inclusive -- un pôle où infrastructures, transports et services publics s'articulent enfin dans une cohérence d'ensemble au service des citoyens.