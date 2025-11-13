Ile Maurice: Place à la bataille des stayers!

Le tirage au sort de la Maiden Cup 2025, l'épreuve la plus prestigieuse du calendrier hippique, s'est tenu dans une ambiance à la fois solennelle et électrisante au siège du Mauritius Turf Club hier. Consacré aux meilleurs stayers de l'île, cette épreuve mythique du Champ-de-Mars représente le sommet de la saison hippique mauricienne.

Véritable test d'endurance, de stratégie et de courage, la Maiden Cup consacre non seulement la puissance des chevaux, mais aussi le talent des jockeys et la préparation méticuleuse des entraîneurs.

Cette édition 2025 marque un retour historique : Phoenix Beverages revient après plus de 10 ans d'absence pour soutenir le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC). Des anciens partenaires, tout comme le Mauritius Telecom, refont surface pour maintenir et promouvoir les courses hippiques.

Ce tirage a révélé la ligne de départ de chaque partant, un moment décisif qui peut influencer le déroulement de la course. Chaque numéro tiré a suscité des reactions dans le paddock, mêlant satisfaction, espoir et un brin d'inquiétude.

Parmi les favoris, The Gatekeeper a hérité de la première ligne de départ, Zeus de la 8e ligne, Allez Moris de la 3e ligne et William Iron Arm de la 3e ligne. Parmi les outsiders de la course, Good Council partira du 5e couloir, Prime Example du 7e couloir, Holy Warrior du 6e couloir et Zakho du 4e couloir.

À quelques jours du grand rendez-vous qui se tiendra le dimanche 16 novembre, l'attente est à son comble. La Maiden Cup est bien plus qu'une simple course: c'est un moment de passion, de fierté et d'élégance. Ce tirage marque le coup d'envoi officiel de cette épreuve tant attendue. À présent, le peuple mauricien retient son souffle. Place à la belle bataille de stayers et que le meilleur gagne.