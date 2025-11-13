Sénégal: Lancement avant fin novembre de la campagne de commercialisation de l'arachide

Le président Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement d'engager, avant la fin du mois de novembre, la campagne de commercialisation de l'arachide, pilier de la relance agricole nationale.

La relance du secteur agricole demeure au centre des priorités du chef de l'État. En Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de lancer la campagne de commercialisation de l'arachide avant la fin du mois de novembre, en mobilisant tous les moyens techniques et financiers nécessaires.