Sénégal: Défense et sécurité - Le chef de l'État veut l'accélération du plan stratégique de développement de l'industrie militaire

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, ce mercredi, au ministre des Forces armées, Birame Diop, "d'accélérer la mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l'industrie militaire et de l'innovation en matière de défense et de sécurité", selon le communiqué du Conseil des ministres lu par la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Le document souligne que ce plan a pour objectif "une transformation en profondeur de la politique et des doctrines de défense et de sécurité du Sénégal, avec deux principes directeurs majeurs : la consolidation de notre souveraineté et la protection des intérêts nationaux".

Le chef de l'État a félicité "le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ainsi que les officiers, sous-officiers et militaires du rang, pour l'exemplarité de leur engagement et la bonne organisation des célébrations de la Journée nationale des Forces armées".

Le communiqué précise que Bassirou Diomaye Faye a salué "le travail des Forces armées, qui servent l'intérêt national avec courage et professionnalisme" et a réaffirmé "son engagement à renforcer l'effort de défense et à améliorer leurs conditions de recrutement, de formation, de préparation et d'équipement".

Le président de la République a, en outre, demandé au ministre des Forces armées "d'accentuer la mise en oeuvre cohérente, adaptée et efficiente des plans de modernisation des forces de défense et de sécurité".

Il a enfin réitéré "son attachement au développement de l'industrie militaire nationale, à travers la promotion de l'innovation technologique" et exprimé "sa satisfaction relativement à la distinction des premiers lauréats du Prix du président de la République pour l'Innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire".