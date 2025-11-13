interview

Filiale du groupe AFD, Expertise France figure parmi les partenaires clés de la Côte d'Ivoire dans la conception et la mise en oeuvre de sa stratégie climat. En visite le 12 novembre 2025 au pavillon ivoirien à la COP 30, à Belém, au Brésil, son directeur général, Jérémie Pellet, revient sur la coopération exemplaire entre son institution et le gouvernement ivoirien.

Pourquoi était-il important pour vous de visiter le pavillon de la Côte d'Ivoire parmi les près de 200 stands de cette COP 30 ?

Cette COP est placée sous le signe de la mise en oeuvre, de l'implémentation et du rehaussement des ambitions climatiques. Or, en matière de forêt et d'agriculture, la Côte d'Ivoire a renforcé sa Contribution déterminée au niveau national (CDN), et cela grâce à une excellente coordination interministérielle.

Expertise France, avec le soutien de l'Union européenne, appuie la Côte d'Ivoire à hauteur de 5,9 millions d'euros à travers le projet Transition bas carbone. Ce programme vise à renforcer le mécanisme de transparence dans le secteur de l'agroforesterie afin de développer de manière durable cette ressource essentielle qu'est la forêt, véritable richesse de la Côte d'Ivoire, qui doit le rester aujourd'hui et demain.

Quelle est votre appréciation des efforts climatiques de la Côte d'Ivoire ?

Je suis très heureux de constater que notre appui a été pleinement valorisé à travers les avancées réalisées par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la forêt. Les ambitions climatiques de la Côte d'Ivoire sont concrètes et démontrent une volonté forte d'agir pour la durabilité de ses ressources naturelles.

La transparence est un axe fort de votre partenariat avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-elle si essentielle ?

La transparence est fondamentale, car elle permet de mesurer l'écart entre les engagements et leur mise en oeuvre effective. C'est grâce à elle que l'on peut assurer la pérennité de la ressource forestière et évaluer sa contribution réelle à l'ambition climatique nationale.

Le mécanisme de calcul de la valeur contributive de la forêt, développé par le gouvernement ivoirien avec notre appui, est un exemple à suivre. Nous espérons que cette bonne pratique se généralisera en Afrique de l'Ouest, dans un contexte où l'avenir de la forêt et son rôle dans la lutte contre le changement climatique sont au coeur des discussions à Belém.

La Côte d'Ivoire vient de rehausser ses ambitions climatiques à 33,07 % de réduction des émissions d'ici 2035. Que pensez-vous de cet objectif ?

C'est une ambition réaliste et atteignable. Le gouvernement ivoirien s'est donné les moyens de la concrétiser. Des dispositions réglementaires ont été prises, des outils de suivi mis en place, et tous les acteurs, pouvoirs publics, société civile, secteur privé, ont été associés. Cela garantit une meilleure durabilité, notamment du secteur forestier.

Sous quelle forme se poursuivra l'appui d'Expertise France à la mise en oeuvre de cette stratégie climat ?

Nous avons accompagné la conception du document des CDN et nous continuerons d'appuyer sa mise en oeuvre à travers d'autres initiatives, comme la transition énergétique et l'appui aux villes dans la lutte contre le changement climatique.

Avec nos 65 collaborateurs basés à Abidjan, nous restons pleinement mobilisés pour accompagner le développement durable de la Côte d'Ivoire.