Cote d'Ivoire: Cop 30 / Restauration du couvert forestier - La forêt classée de l'Anguédédou clôturée dès 2026

Occupant une place centrale dans la stratégie climat de la Côte d'Ivoire, le secteur forestier bénéficie d'une attention particulière à travers le Programme de restauration durable des forêts de Côte d'Ivoire (PRDF-CI), présenté le 12 novembre 2025, lors du troisième jour de la COP 30, à Belém, au Brésil.

À l'instar du Parc national du Banco, la forêt classée de l'Anguédédou, dont les premiers arbres bordent l'Autoroute du Nord, à la sortie d'Abidjan, sera bientôt entièrement clôturée. Objectif : prévenir les infiltrations humaines et freiner la dégradation accélérée de cette aire protégée.

L'annonce a été faite le 12 novembre au pavillon de la Côte d'Ivoire à la COP 30 par Jean-Yves Kpalou, conseiller technique du ministre des Eaux et Forêts.

« Cette forêt subit une pression anthropique énorme. Peu de gens savent qu'elle abrite une grande partie de la nappe phréatique qui alimente Yopougon en eau. Malheureusement, l'urbanisation galopante a entraîné de fortes intrusions, d'où la décision du gouvernement de redéfinir ses limites. C'est cette partie résiduelle que nous commencerons à clôturer à partir du deuxième semestre 2026 », a-t-il expliqué.

Après la redéfinition de ses limites, la forêt classée de l'Anguédédou, véritable réservoir d'oxygène pour Abidjan, couvre aujourd'hui une superficie de 6 500 hectares.

« En plus de la clôture longue de 60 kilomètres, nous ambitionnons de transformer cet espace en un site écotouristique et animalier, à l'image du Parc du Banco, avec l'implication du secteur privé. Des reboisements intensifs y seront réalisés, tout en réintroduisant des espèces de faune menacées. Car, clôturer sans restaurer n'aurait aucun sens », a ajouté Jean-Yves Kpalou.

170 000 hectares à reboiser d'ici 2029

Vivement salué par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ainsi que par les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, ce projet s'inscrit dans la mise en oeuvre du Programme de restauration durable des forêts de Côte d'Ivoire (PRDF-CI).

Le financement de ce programme a été obtenu lors de la COP 29 à Bakou, grâce à un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Selon Jean-Yves Kpalou, également coordonnateur du PRDF-CI, ce prêt s'élève à 150 millions d'euros, soit 98,3 milliards de F CFA, auxquels s'ajoute une contrepartie de l'État de 15 millions d'euros, portant le budget total du projet à 165 millions d'euros, soit 108,2 milliards de F CFA.

Le programme, qui s'étendra jusqu'en 2029, vise à reboiser et réhabiliter 170 000 hectares de forêts, dont 160 000 hectares en forêts classées et 10 000 hectares dans le domaine rural.

Les zones cibles concernent 19 forêts classées situées principalement dans le Centre et le Nord de la Côte d'Ivoire.

Projet à forte dimension sociale, le PRDF-CI se veut inclusif, impliquant étroitement les communautés locales dans sa mise en oeuvre. Il prévoit la création d'environ 10 000 emplois temporaires et permanents pour les jeunes et les femmes dans les activités de reboisement et d'entretien forestier, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus des populations riveraines.

À terme, le programme permettra de réduire environ 2,5 millions de tonnes équivalent CO₂, renforçant ainsi les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire.