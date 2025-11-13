Cote d'Ivoire: Civisme et engagement citoyen - Le challenge de la solidarité initié

La promotion des valeurs citoyennes est indispensable pour le développement harmonieux d'une société. Afin de promouvoir les initiatives des jeunes en faveur de ces valeurs, il est important de reconnaître les efforts des clubs de civisme au sein des établissements scolaires et des communautés mais aussi celles des bénévoles et volontaires.

C'est dans ce cadre que vient d'être initié le challenge de la solidarité. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service Civique à travers sa direction du Civisme et de l'engagement citoyen. Cette opération vise à valoriser et encourager les initiatives de solidarité des élèves des clubs de civisme et des bénévoles à l'endroit des populations en situation de vulnérabilité

Depuis le 1er novembre 2025, les membres des clubs de civisme sensibilisent à Abidjan et à l'intérieur du pays leurs pairs et le grand public à l'importance de l'engagement citoyen dans la société, mobilisent les bénévoles, élèves et étudiants pour des actions citoyennes, collectent des vivres et non-vivres, etc. La fin de cette opération est prévue pour le 15 décembre 2025.