Cote d'Ivoire: Promotion de l'éducation agricole - La Bidc signe un accord de plus de 123 millions d'euros avec la Guinée

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et le gouvernement de la République de Guinée ont signé deux accords de prêt de 123,451 millions d'euros, rapporte un communiqué de l'institution bancaire dont Fratmat.info a eu copie le mercredi 12 novembre 2025.

Ce fonds vise à améliorer l'éducation et la formation dans le domaine de l'agroalimentaire et à élargir l'accès à une énergie propre et fiable dans tout le pays. Ces partenariats stratégiques ont été signés le lundi 10 novembre 2025, à Conakry, en Guinée, pour le développement durable et de la diversification économique.

Les deux accords concernent un prêt de 28,28 millions d'euros pour financer l'amélioration et la modernisation de quatre lycées agricoles en Guinée. Le projet est conçu pour doter les jeunes de connaissances techniques et de compétences entrepreneuriales nécessaires pour devenir des acteurs essentiels de l'industrie agricole et stimuler la contribution du secteur au Pib national.

Et un prêt de 95,16 millions d'euros, consacré à la construction de rois microcentrales hydroélectriques d'une capacité totale de 27, 6 MW dans le bassin du fleuve Sénégal. Ce projet vise à raccorder les zones rurales au réseau électrique national dans le but de développer l'activité économique tout en améliorant les conditions de vie des populations.

« En investissant dans l'enseignement agricole, la banque donne les moyens d'agir à la prochaine génération de dirigeants et d'entrepreneurs guinéens, garantissant ainsi la sécurité alimentaire et la croissance économique. Parallèlement, cet investissement dans les infrastructures d'énergie propre améliore la fourniture de services essentiels aux communautés isolées, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité de vie de la population guinéenne », a déclaré Dr George Agyekum Donkor, président de la Bidc et de son conseil d'administration.

Le ministre de l'Economie et des finances, Mourana Soumah, a souligné que ces accords s'inscrivent dans une dynamique de développement marquée par un regain de confiance des partenaires techniques et financiers envers la Guinée. « L'énergie et l'agriculture sont deux secteurs stratégiques pour notre pays. Ces investissements permettront d'améliorer l'approvisionnement en électricité et de renforcer la formation des jeunes dans le secteur agricole », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le ministre guinéen du Plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, qui est également gouverneur de la Bidc, représentant la Guinée, a déclaré que ce financement reflète la profonde confiance accordée à la gouvernance économique et financière de la Guinée, ainsi que l'engagement continue de la Bidc en faveur du développement régional.

A noter que la cérémonie a été précédée par la signature d'un protocole d'accord entre la Bidc et le gouvernement guinéen, visant à soutenir cinq projets clés d'un montant total de 665 millions de dollars américains dans les domaines de l'énergie, des transports, des infrastructures et de la santé.