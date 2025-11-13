Cote d'Ivoire: Autonomisation économique des femmes - Le projet d'élevage de crabe poilu restitué

Financé à hauteur de 11 millions de FCfa par le Centre africain pour les études technologiques, le projet "Appui à l'autonomisation économique des femmes riveraines du parc national d'Azagny par l'introduction de la production locale de cardisoma armatum (crabe poilu) dans les habitudes agricoles" a été restitué, le mardi 11 novembre 2025 au Centre de recherche en écologie (Cre) d'Abidjan-Treichville.

Livrant les résultats, Dr Koné Yelakan Kinonton Clarisse de l'Université Nanguy Abrogoua a expliqué que le niveau d'engagement des femmes a constitué un défi tout au long du projet. Aussi, le suivi régulier a permis d'ajuster les actions en fonction de certains besoins et de défis rencontrés. Par ailleurs, les objectifs spécifiques du projet ont été atteints. Notamment, 20 femmes formées ; l'obtention des crabes de qualité avec 20 % de protéine, 12 % de minéraux et 5 % de matière grasse ; l'activité a permis de relever le pouvoir d'achat des femmes et de réduire la pression sur le Parc national d'Azagny en termes de destruction...

À l'écouter, ce projet pilote a permis d'identifier plusieurs opportunités. Au plan nutritionnel, le crade poilu est une source riche en protéine oligo-éléments et acides gras essentiels. Au plan scientifique, des études sur la reproduction, l'alimentation et la croissance du crabe poilu peuvent être intégrés à des travaux de recherche. Au plan économique et social, la production locale de cardisoma armatum peut offrir aux femmes une source régulière de revenus, complémentaire à l'agriculture traditionnelle.

Au plan écologique et environnemental, il peut favoriser une cohabitation harmonieuse entre activités humaines et conservation du parc. Au plan institutionnel, il s'inscrit pleinement dans les objectifs nationaux d'autonomisation économique des femmes et dans les Objectifs de développement durable (Odd) 5 et Odd 8.

Comme recommandations, elle a évoqué les formations continues pour les femmes et les jeunes ; étendre le projet a d'autres communautés riveraines du Parc national d'Azagny et intégrer des pratiques de gestion durables pour préserver la biodiversité locale. Concernant les difficultés rencontrées, elle a cité entre autres : le relâchement des femmes dans l'activité d'élevage des crabes ; la mortalité des crabes poilus ; l'observation du phénomène d'accouplement en captivité et la compréhension du phénomène de libération et d'éclosion des oeufs.

Appréciant ledit projet, Pr Kouamelan Essetchi Paul directeur du Cre a invité tous les chercheurs à soumettre leurs projets et à répondre à tous les appels du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti). Saluant la restitution, Pr Konin Severin, membre du Conseil scientifique du Fonsti, a souhaité qu'elle serve à toutes les familles en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités étaient à cette activité le Lieutenant-colonel, Kramoh Koffi Julien, chargé d'étude à l'Oipr. Pour rappel, le Fonsti avait officiellement lancé le projet, le 7 mai 2024.