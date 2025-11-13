Cote d'Ivoire: Grand Bassam - La population plaide pour le rétablissement du chef du village de vitré2, révoqué

La quiétude de Vitré 2 est mise à mal depuis une vingtaine d'année par des tensions internes à multiple rebondissements. Pour résoudre le problème, un comité de médiation a vu le jour en début d'année. Après 6 mois d'activité, le chef du village fait savoir qu'il a reçu un courrier du préfet qui le révoque de sa fonction.

Dans le but de chercher des voies de son rétablissement dans un un esprit de paix et de cohésion, des cadres de Vitré 2 ont tenu une conférence de presse le 9 novembre 2025, pour non seulement dénoncer des agissements de "leurs frères" mettant à mal la paix dans le village, et demander la sollicitude du préfet afin de rétablir leur chef dans ses fonctions.

Thomas Assamoi, fils du village et l'un des conférenciers, a fait remarquer que chez les ehotilé (langue locale) faisant partie de la grande tribut akan, le chef est règne à vie, sauf pour des dérives particulières vis-à-vis de la tradition, telles que l'adultère ou la vente illicite de terre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alabra François, membre du comité de médiation, à son tour, a affirmé qu'il y a eu un déplacement à Etiéboué (département d'Adiaké) chez le chef suprême des éhotilé, ainsi que l'intervention des chefferies du département. Toutes ces démarches, dira-t-il, n'ont rien donné.

Le préfet du département de Grand-Bassam Mme Nassou Sidibé selon Alabra François, a convoqué les forces vives du village, en vue de trouver une solution définitive à la crise. Pendant les échanges, des personnes ont exigé publiquement sa destitution. Le préfet toujours dans l'optique de trouver une solution, a maintes fois appelé à un règlement.

« A l'approche des récentes présidentielles, le comité est allé faire le point de ses travaux au préfet, et proposer des ajustements pour élaborer la conclusion. Chose saluée par le préfet qui a même souhaité recevoir un document rédigé après les élections. Malheureusement au retour d'une mission à l'étranger, nous apprenons la révocation du chef par le préfet », a-t-il, relaté.

Pour les organisateurs de la conférence de presse, le véritable enjeu qui divise le village est la terre.

Par souci d'équilibrer l'information, nous avons approché l'autorité préfectorale pour en savoir plus. Malheureusement toutes les démarches n'ont pas abouti.