Cote d'Ivoire: Église Papa Nouveau - La 23e édition du pèlerinage met l'accent sur la préservation de l'unité nationale

11 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Encadrée par la Direction Générale des Cultes (DGC), la 23e édition du pèlerinage annuel de l'Église Papa Nouveau s'est penchée sur la paix, la foi et la cohésion sociale. Autour du thème : « La paix au coeur de nos vies et de notre nation », cet événement tenu, le lundi 10 novembre 2025 dans la localité de Toukouzou Hozalem a vu un beau monde venu de toute la Côte d'Ivoire et des pays voisins.

Dr Albert Pithey, président du comité d'organisation, a soutenu, que la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de paix. Pour lui, c'est la valeur fondamentale sans laquelle aucun progrès durable n'est possible. Heureux de la tenue de cet événement, le directeur général adjoint des cultes, M. Kouyaté Zoumana a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien face à cet élan spirituel en faveur du pays. « La Côte d'Ivoire a besoin de prières sincères, de l'union de ses fils et filles, et de la solidarité entre les communautés religieuses », a-t-il dit avant d'encourager les ministres de Dieu à persévérer dans la prière.

Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Kouyaté Zoumana, a salué ledit rassemblement de foi et de dévotion. Le directeur général adjoint des cultes, M. Kouyaté Zoumana a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien face à cet élan spirituel en faveur du pays. Marquée par des prières, des chants et des moments de recueillement collectif, la cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autorités administratives, politiques et religieuses, venues témoigner leur soutien à cette tradition nationale. Non sans oublier, la présence des leaders religieux, venus d'autres confessions. Ce fut un moment fort de spiritualité, de rassemblement et de prière pour la nation.

