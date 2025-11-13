Cote d'Ivoire: Création, échanges, diffusion - Le « Rèzo 2025 », pour connecter la culture ivoirienne à toutes les localités

Le « Rézo 2025 », est une initiative qui vise à connecter la culture ivoirienne à tous les territoires de la Côte d'Ivoire. Rèzo 2025, veut faire du pays un territoire culturel interconnecté, où chaque citoyen, où qu'il vive pourra accéder à la connaissance, à la lecture, aux arts et à la créativité nationale.

Le projet a été présenté à la presse à la tombé de la journée du mardi 11 novembre 2025, à l'espace N'zassa sis à la Riviera Bonoumin. « Le Rèzo 2025, ambitionne d'être le poumon culturel du pays, un système vivant de circulation des oeuvres et des idées, reliant les créateurs, les institutions et les publics », a expliqué Dr Alain Tahi, initiateur du projet.

Les objectifs visés par le projet selon lui, est de diffuser la culture partout de la grande métropole au plus petit village ; valoriser les créateurs ivoiriens. Notamment les écrivains, chanteurs, potes, artisans, conteurs, plasticiens. Aussi, il s'agit de renforcer la cohésion nationale par la culture partagée ; créer une économie culturelle viable en appuyant la distribution et la promotion des oeuvres. Ce, en utilisant les infrastructures existantes. Entre autres, la Poste CI, les radios de proximité, bibliothèques, espaces culturelles

Selon Dr Alain Tahi, le Rézo 2025, s'appuie sur un réseau de 200 agences postales dans lesquelles seront installés des espaces de diffusion culturelles appelées « Corners culturels».

Ces Corners culturels sont en quelque sorte un espace de visibilité et d'interactivité culturel avec un présentoir, un écran de diffusion, une borne numérique, un dispositif d'écoute ou des lunettes de réalité augmentée pour vivre la culture en direct.

Dans ce Corner culturel, ce sera la vente de produits culturels, d'objets d'Art, dd produits dérivés ; organisation de dédicaces, de spectacles et de conférences.

Le projet dont le lancement officiel est prévu pour le mois de février 2026, va débuter dans sa première phase dans 50 villes de plus de 90 milles habitants sur les 200 villes prévues.

L'inauguration sera faite dans le bureau postal d'Abidjan campus. Ensuite ce sera les villes universitaires de l'intérieur du pays par rapport aux populations universitaires.