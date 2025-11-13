Togo: Chaque localité doit devenir actrice de son développement

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le gouvernement a lancé mercredi le processus d'élaboration de la stratégie de marketing territorial, un outil destiné à renforcer l'attractivité et la compétitivité des collectivités locales.

L'idée est d'aider les collectivités locales à mieux valoriser leur image, leurs atouts et leur potentiel afin d'attirer investissements, partenaires et visiteurs.

Le projet est porté par le ministère délégué chargé du Développement local. Il rassemble les représentants des communes, régions et préfectures dans une volonté collective de mieux valoriser les atouts économiques, culturels, environnementaux et humains des territoires.

L'élaboration de cette stratégie bénéficie du soutien de la coopération allemande via la GIZ.

Le document final, dont la validation est prévue en décembre 2025, servira de référentiel national pour la conception et la mise en oeuvre des stratégies locales.

En renforçant l'image et l'attractivité de ses territoires, le Togo fait le pari d'une croissance plus inclusive et décentralisée, où chaque localité devient actrice de son développement. C'est également une manière de renforcer la gouvernance locale, de favoriser les investissements structurants et de lutter contre les disparités régionales.

