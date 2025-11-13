Angola: L'ambassadeur angolais souligne l'excellence des relations entre le pays et les Émirats arabes unis

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Émirats arabes unis, Júlio Maiato, a souligné, mardi 11 novembre, à Abou Dhabi, l'excellence des relations entre son pays et l'Angola.

S'exprimant lors des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale à Abou Dhabi, capitale politique et administrative des Émirats arabes unis, le diplomate a déclaré que cette amitié s'était consolidée au fil des ans.

Il a souligné que les relations avaient pris une nouvelle dimension avec la visite d'État historique en Angola du cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, qui a eu lieu en août dernier.

Cette visite a permis la signature de plus de 40 accords de coopération dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, la logistique, l'agriculture, la technologie, les infrastructures et les transports.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors d'une rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis chargé du Développement et des Organisations internationales, Sultan Mohammed Al Shamsi, le diplomate angolais a exprimé sa plus sincère gratitude aux dirigeants et au peuple cette Nation.

Cinquante ans après l'indépendance, Júlio Maiato a réaffirmé la position de l'Angola comme nation tournée vers l'avenir, forte de sa stabilité politique, de réformes en cours et d'un climat des affaires toujours plus favorable, prête à accueillir la coopération et les investissements qui favorisent un progrès partagé.

Citant le Président angolais, João Lourenço : « Aujourd'hui, nous offrons des conditions qui garantissent la stabilité contractuelle, la sécurité juridique, la prévisibilité et un juste retour sur investissement. »

« C'est dans cet esprit de confiance que nous célébrons l'Angola : un pays souverain et stable, ouvert sur le monde et prêt à transformer les défis en opportunités », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a souligné sa conviction qu'« investir en Angola, c'est investir dans l'avenir du continent africain », alors que le pays finalise des projets d'infrastructures pour la connectivité régionale dans les secteurs routier, portuaire et ferroviaire.

Le diplomate a ajouté que la construction d'autres infrastructures de raffinage d'hydrocarbures est en cours, avec pour objectif de desservir non seulement l'Angola, mais aussi les sous-régions d'Afrique australe et centrale.

Les célébrations ont été marquées par un spectacle culturel (musique et danse) du groupe Mona Nzambi de Luanda.

L'événement était organisé conjointement par l'ambassade d'Angola à Abou Dhabi et le consulat général d'Angola à Dubaï.

Outre la présence du Sultan Mohammed Al Shamsi, les festivités commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale ont réuni Yousef Al Mazrouei, directeur du département Afrique centrale du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, la consule générale d'Angola à Dubaï, Paula de Castro, des membres du corps diplomatique accrédités aux Émirats arabes unis, ainsi que la communauté angolaise résidant dans ce pays du Moyen-Orient, comprenant des diplomates, des hommes d'affaires et des invités.