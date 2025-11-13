Angola: Le Roi du Maroc félicite le Président angolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Angola, João Lourenço, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré mardi 11 novembre

Dans ce message, selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Maroc dont copie est parvenue à l'ANGOP, le monarque a exprimé ses chaleureuses félicitations au Chef de l'État angolais et sa fierté et sa joie pour cette date historique, qui marque un demi-siècle de liberté et de souveraineté du peuple angolais.

Le Souverain a réaffirmé la volonté du Royaume du Maroc de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec l'Angola et a souligné que les deux pays partagent des valeurs communes de solidarité et de développement africain.

Le Roi du Maroc a ajouté que le renforcement de ces relations contribue à la construction d'un continent plus uni, prospère et stable.

Mohammed VI a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité au peuple angolais et a souhaité au Président João Lourenço plein succès dans ses fonctions à la tête du pays.