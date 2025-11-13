Afrique Centrale: Zaïre - 80 violations de la frontière

Mbanza Kongo — Quatre-vingts violations de la frontière ont été enregistrées durant le long week-end, dans la zone frontalière entre la province de Zaïre (Angola) et la région du Congo Central (RDC).

Ces données ont été révélées ce mercredi à Mbanza Kongo par le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale de Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, lors d'un point de situation sur l'opération policière « Dipanda » (Indépendance).

S'adressant à la presse, le commissaire a expliqué que sur ces violations, 74 cas concernaient des tentatives de franchissement de la ligne de démarcation, trois des cas de contrebande de produits divers et autant de cas de contrebande aggravée.

Selon le porte-parole, l'opération, menée du 8 au 11 novembre, a permis l'interpellation de 232 migrants clandestins en provenance de la République démocratique du Congo, dont 102 hommes et 130 femmes, accompagnés de cinq mineurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a déclaré que lors de l'opération, qui a mobilisé 1 719 agents de différentes unités de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur dans la région, 22 crimes de diverses natures ont été recensés, notamment des homicides aggravés, des agressions, des abus sexuels sur mineur, des vols, des cambriolages et du trafic illégal de migrants.

Au cours de cette opération de police, deux embarcations artisanales, 9 625 litres de carburant, 110 cartons de pâtes, 19 cartons de vaisselle, 12 sacs de farine de maïs, ainsi que d'autres produits destinés à franchir la frontière, ont été saisis.

Concernant les accidents de la route, le commandement provincial de la police nationale du Zaïre a enregistré trois accidents de la route durant cette période, faisant un mort et sept blessés.

Ces accidents se sont produits dans les municipalités de Mbanza Kongo, Soyo et Luvo.

La province de Zaïre, dans le nord de l'Angola, partage une frontière de 310 km avec la région du Congo central (RDC), à travers les municipalités de Luvo, Soyo, Nóqui, Quêlo et Cuimba.