Angola: Le Président Donald Trump félicite son homologue angolais

Luanda — Le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a adressé un message de félicitations au Chef d'État angolais, João Lourenço, à l'occasion des célébrations, ce mardi, du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Dans ce message, le Chef d'État américain adresse ses plus chaleureuses félicitations au Président João Lourenço et au peuple angolais, soulignant les progrès accomplis au cours d'un demi-siècle de souveraineté, marqué par la paix, la stabilité et la croissance économique.

Donald Trump souligne que l'Angola s'affirme aujourd'hui comme un leader régional, promouvant la prospérité, la réconciliation et la paix en Afrique australe, « sur une voie qui honore pleinement les idéaux des fondateurs de la nation ».

L'homme d'État américain souligne également que la richesse culturelle et l'abondance des ressources naturelles de l'Angola offrent des perspectives exceptionnelles de croissance et de partenariat avec les États-Unis, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des investissements privés.

Dans son message, le Président Trump a souligné le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola pour renforcer le commerce régional et l'intégration économique, en évoquant le corridor de Lobito, un projet jugé stratégique pour stimuler la prospérité dans toute l'Afrique australe.

Donald Trump a exprimé son souhait de voir les relations entre les deux pays se renforcer, réaffirmant son engagement à approfondir la coopération bilatérale et à oeuvrer ensemble pour obtenir des succès encore plus importants dans les années à venir.