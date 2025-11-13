Sénégal: Code minier - Le Chef de l'Etat veut son adoption avant la fin de l'année

Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 novembre 2025, le Président de la République a félicité le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et ses équipes pour « le succès de l'organisation de la huitième édition du Salon des Mines ».

Le Chef de l'État a, par la suite, demandé au gouvernement d'accélérer les réformes afin d'asseoir une gouvernance minière transparente, inclusive et durable. « Il demande au Premier Ministre et au Gouvernement de poursuivre la restructuration et la transformation du secteur minier », note-on dans le communiqué du Conseil. Il a aussi insisté sur la nécessité « d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier, en vue de son adoption avant la fin de l'année 2025 ».

Le Président de la République a également rappelé son attachement au développement territorial durable des zones minières. Il a invité le gouvernement à « poursuivre l'activation efficiente du Fonds de Réhabilitation minier et du Fonds de Développement des Collectivités territoriales », afin de garantir que les retombées économiques profitent directement aux populations locales.

Dans le même esprit, il a souligné « l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale de nos ressources minières » et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle nationale.

S'agissant de la valorisation des ressources, le Président s'est prononcé. Il rappelle au « Le Premier Ministre de programmer en urgence le lancement du nouveau Pôle industriel minier de la Région de Matam, autour d'une meilleure valorisation des Phosphates de Ndendory. »