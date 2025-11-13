Sénégal: Conseil des ministres du 12 novembre 2025 - Changement à la direction de l'Aprosi

Le communiqué du conseil des ministres de ce 12 novembre 2025 fait état de nouvelles nominations.

Parmi les changements notables, Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, Commissaire aux enquêtes économiques, a été nommé Directeur général de l'Agence de Promotion des Sites Industriels (APROSI), en remplacement de Monsieur Amadou GUEYE.

Au Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, Monsieur Cheikh FALL, Ingénieur des Pêches, prend la tête de la Direction des Pêches maritimes (DPM).

Par ailleurs, Monsieur Moussa BA, Logisticien, est nommé Président du Conseil d'Administration de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), succédant à Monsieur ElHadji Malick MBOUP.

Au Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Madame Aminata Bandel WANE, Urbaniste, précédemment Directrice de la Planification urbaine et de la Réglementation, devient Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture.