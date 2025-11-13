Sénégal: Conseil des ministres du 12 novembre 2025 - Changement à la direction de l'Aprosi

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le communiqué du conseil des ministres de ce 12 novembre 2025 fait état de nouvelles nominations.

Parmi les changements notables, Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, Commissaire aux enquêtes économiques, a été nommé Directeur général de l'Agence de Promotion des Sites Industriels (APROSI), en remplacement de Monsieur Amadou GUEYE.

Au Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, Monsieur Cheikh FALL, Ingénieur des Pêches, prend la tête de la Direction des Pêches maritimes (DPM).

Par ailleurs, Monsieur Moussa BA, Logisticien, est nommé Président du Conseil d'Administration de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), succédant à Monsieur ElHadji Malick MBOUP.

Au Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Madame Aminata Bandel WANE, Urbaniste, précédemment Directrice de la Planification urbaine et de la Réglementation, devient Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.