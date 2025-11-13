Ile Maurice: Le Lay et Teelock dénoncent un «limogeage politique», Kheedhoo «Officer-in-Charge»

L'affaire autour de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a connu bien des développements hier. Vingt-quatre heures après leur révocation, Claire Le Lay, ex-présidente du conseil d'administration, et Avinash Teelock, ex-directeur général, ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils dénoncent un «limogeage sans justification, par simple e-mail» et affirment avoir été écartés pour des raisons politiques.

Moins de deux heures plus tard, le conseil d'administration a nommé Yash Rai Kheedhoo, Acting Deputy Permanent Secretary (DPS) au ministère du Tourisme, au poste d'Officer-in-Charge de la MTPA.

Les deux anciens responsables estiment que leur départ serait lié à un article publié dans un hebdomadaire, qu'ils qualifient de diffamatoire et erroné, et dont certaines informations auraient, selon eux, fuité depuis le bureau du Permanent Secretary du ministère du Tourisme. «Serait-ce cet article alimenté par des fuites internes qui aurait déclenché notre révocation ?» s'interrogent-ils. Les milieux concernés affirment que ce ne serait pas une coïncidence «vu que le DPS est maintenant l'Officer-in-Charge».

Claire Le Lay et Avinash Teelock rejettent également la version selon laquelle ils auraient refusé de se rendre à Londres au World Travel Market. Selon eux, le ministère des Finances n'a jamais refusé leur demande de billets en classe affaires, ces derniers étant généralement offerts par des compagnies aériennes partenaires en échange de visibilité promotionnelle pour la destination. «À titre d'exemple, un billet Maurice-Londres en classe affaires ne nous aurait coûté que Rs 40 000 de taxes.»

Leur absence à Londres aurait, affirment-ils, une tout autre raison : ils auraient accueilli à Maurice un témoin clé venu d'Europe, porteur d'éléments de preuve dans une affaire de corruption présumée visant l'ancienne direction de la MTPA.

Ce témoin, expliquent-ils, a déposé une plainte, à Paris, auprès du Parquet national financier (PNF), début septembre, et à la Financial Crimes Commission (FCC), à Maurice, début décembre. «Cette personne a pris de gros risques en venant témoigner de son plein gré», écrivent-ils, expliquant avoir dû rester à Maurice «des raisons de sécurité et de confidentialité».

Selon les informations recueillies, la plainte déposée début septembre au PNF émane de la directrice d'une société française chargée de promouvoir Maurice sur le marché européen et de gérer sa participation à de grands salons internationaux, dont le Top Resa. La société perçoit 16000 euros d'honoraires par mois, auxquels s'ajoutent des paiements pour des missions ponctuelles.

6 000 euros par mois

Une ancienne employée allègue que 6 000euros par mois auraient été reversés à l'ancien directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, sous forme de commissions occultes. Ces plaintes évoquent des faits présumés de corruption, faux et usage de faux, recel aggravé et association de malfaiteurs, citant notamment des remises d'argent en liquide dans des véhicules et des factures gonflées au détriment du contribuable mauricien. Arvind Bundhun, déjà visé par une autre enquête de la FCC pour utilisation abusive de son poste à la MTPA avec Rs 4,9 millions de dépenses par carte de crédit, est à nouveau au coeur des soupçons.

Dans leur communiqué, Claire Le Lay et Avinash Teelock affirment avoir été nommés pour «faire le ménage de la corruption qui y régnait et qu'ils n'ont] pas encore pu neutraliser totalement». Ils soutiennent que leur éviction relève d'une volonté politique d'écarter deux professionnels dérangeants.

Ces déclarations interviennent au lendemain d'une série de décisions. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a d'abord révoqué Claire Le Lay en vertu de l'article 5(3)(b) de la MTPA Act, avant qu'un board spécial, présidé par la Permanent Secretary du ministère, ne mette fin au contrat d'Avinash Teelock. Trois autres directeurs, dont Jocelyn Kwok de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, ont également été remerciés.

Interrogé lors d'une cérémonie à l'école hôtelière sir Gaëtan Duval hier matin, Richard Duval ne s'est pas aventuré dans les détails : «Ou kone ena boukou zafer ki'nn pase avan, me mo pa anvi rant dan detay.» Ajoutant : «C'est une décision que je devais prendre depuis plus d'un an, mais j'ai pris mon mal en patience. (...) Le ministère marche à merveille. Nous enregistrons une année record pour le tourisme.»

Affaire à suivre...