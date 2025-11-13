Ile Maurice: «Le pays ne tolérera pas que son domaine maritime soit utilisé à des fins illicites»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait état de la saisie de 433,10 kg d'une substance blanche soupçonnée d'être de la cocaïne, d'une valeur estimée à Rs 6,5 milliards, à bord du cargo battant pavillon grec, l'Alpha Bravery, le mardi 11 novembre à l'Assemblée nationale.

Selon lui, «l'environnement néfaste alimenté par la drogue, la toxicomanie, le trafic de drogue et d'autres crimes liés à la drogue que le gouvernement précédent a laissé en héritage est alarmant». Il a révélé qu'en juin 2024, deux navires se trouvaient près de nos côtes, l'un se dirigeait vers les Seychelles et l'autre vers Maurice. Le premier avait été interpellé par les autorités seychelloises et 900 kg de stupéfiants avaient été saisis. Cependant, le navire qui avançait dans nos eaux avait été autorisé à circuler librement.

Le Regional Maritime Information Fusion Centre a exprimé sa déception face à l'indifférence de la police mauricienne à l'égard des renseignements concernant le trafic de drogue, particulièrement mise en évidence par l'affaire Alpha Bravery.

Cette opération a abouti à une saisie record dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants, soulevant des questions sur l'absence d'actions similaires au cours de la dernière décennie alors que le trafic transnational de drogue se poursuit. Les vulnérabilités de la région sont exacerbées par les nombreux navires qui traversent les mers du sud, dont certains se livrent probablement à des activités illégales.

Cependant, le succès de cette saisie est attribuable à la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi après avoir reçu des informations concernant un navire suspect. L'opération Alpha Bravery a mis en évidence une coordination interinstitutionnelle et une efficacité tactique exceptionnelles, grâce à la collaboration efficace de diverses équipes, notamment le commissaire de police, la National Coast Guard (NCG), les MARCOS (commandos maritimes de la Marine indienne), l'Anti Drug and Smuggling Unit, le Scene of Crime Office, la Mauritius Revenue Authority et les unités K9. Le soutien de la Mauritius Ports Authority a été déterminant pour obtenir ce résultat dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région.

Le chef du gouvernement a exprimé son appréciation aux officiers qui ont participé à cette opération complexe et à haut risque. Selon lui, leurs actions, menées dans le strict respect des procédures opérationnelles standard établies et du droit maritime international, ont permis d'assurer la sécurité de tout le personnel et de préserver des preuves cruciales.

«Cette saisie, qui est l'une des plus importantes de ces derniers temps, envoie un message fort aux réseaux internationaux de trafic : Maurice ne tolérera pas que son domaine maritime soit utilisé à des fins illicites. Nos agences continueront à défendre l'intégrité de notre territoire avec professionnalisme, courage et détermination», a-t-il insisté.

Navin Ramgoolam a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé grâce à la coopération interinstitutionnelle, à l'amélioration des renseignements, et au renforcement de la formation et des technologies au service de la sécurité nationale. «En tant que chef de gouvernement, je voudrais dire haut et fort devant cette auguste Assemblée que nous continuerons à être impitoyables contre la mafia en tout genre.»

433,10 kg de drogue d'une valeur estimée à Rs 6,5 milliards

L'Alpha Bravery, un navire battant pavillon grec avec 23 membres d'équipage, a quitté le Brésil pour Singapour le 7 octobre, transportant du minerai de fer destiné à la Chine. Après avoir découvert des colis suspects contenant de la drogue, l'équipage a alerté la compagnie maritime et a cherché refuge à Maurice pour s'approvisionner en carburant. Le commissaire de police a lancé une opération multi-agences impliquant la NCG et les MARCOS.

Le 8 novembre, les commandos ont pris le contrôle de l'Alpha Bravery, qui est arrivé à Port-Louis le 9 novembre. Le capitaine du navire a expliqué que le chef mécanicien avait retrouvé 15 colis suspects dans la salle des machines. Après consultation de la personne désignée à terre, la porte de la salle des machines a été soudée.

Sur ordre de la police, elle a été ouverte, révélant les colis ainsi qu'un sac en raphia contenant du matériel vraisemblablement destiné à un déchargement illégal en mer, indiquant des opérations de trafic de drogue planifiées. Les preuves ont été saisies par les autorités.