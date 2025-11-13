Ile Maurice: Présence du Ministre des Infrastructures nationales lors des travaux routiers

Les automobilistes de l'Ouest peuvent souffler : le rond-point de Cascavelle, dont les travaux ont provoqué d'importants embouteillages ces derniers jours, sera opérationnel à compter du samedi 15 novembre 2025. L'annonce a été faite par le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, lors d'une visite de chantier effectuée ce matin entre Pierrefonds et Cascavelle.

Selon le ministre, les travaux de construction du rond-point menant à Flic-en-Flac seront achevés ce vendredi 14 novembre, permettant la réouverture complète de la route B34 à la circulation dès le lendemain. Cette décision devrait soulager les automobilistes confrontés à des embouteillages monstres depuis le début de la semaine, notamment entre Flic-en-Flac et Cascavelle, où le trafic restait fortement perturbé malgré les voies de contournement temporaires mises en place.

Lors de cette visite, des députés, des représentants de la Road Development Authority (RDA) et d'autres parties prenantes ont accompagné le ministre afin d'évaluer l'avancement global des travaux liés à la déviation de Flic-en-Flac.

L'honorable Gunness a également évoqué le projet de la nouvelle route reliant Beaux Songes à Cascavelle, longue de 5,8 kilomètres, dont la livraison est prévue pour décembre prochain. La dernière phase, qui s'étendra de Cascavelle à Flic-en-Flac, devrait quant à elle être achevée d'ici mars 2026.

Le ministre a reconnu que les travaux en cours ont perturbé la circulation dans la région ces derniers jours, tout en appelant les usagers de la route à faire preuve de patience jusqu'à la fin du projet. «Une fois achevée, cette nouvelle infrastructure routière reliant La Vigie à Flic-en-Flac améliorera considérablement la fluidité du trafic et réduira les temps de trajet dans tout l'Ouest», a-t-il affirmé.